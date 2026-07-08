Investigación
Muere un recién nacido en Málaga: su madre dio a luz sin saber que estaba embarazada
La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte del bebé, nacido en el domicilio familiar de la madre, de 43 años
Redacción
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación por la muerte de un bebé recién nacido, cuya madre se puso de parto en su domicilio sin saber que estaba embarazada.
La mujer dio a luz en su casa
Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 5 de julio en una vivienda en Málaga capital, cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por los servicios sanitarios. En la llamada se solictaba acompañamiento policial debido a que una mujer, de 43 años, estaba dando a luz en su vivienda.
De inmediato se dio aviso a la Policía Nacional y se llevó a cabo el trasladado al Hospital Materno Infantil de Málaga.
Según ha adelantado diario 'Sur' y ha confirmado Europa Press, los sanitarios atendieron a la madre, que continúa ingresada, y al bebé, al que no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Podría tratarse de embarazo críptico
La investigación se centra, por el momento, en recabar los testimonios e informes médicos para aclarar si pudiera tratarse de un embarazo críptico, que se trata de aquel que pasa desapercibido para la madre hasta fases muy avanzadas o incluso hasta el momento del parto.
Fuente: La Opinión de Málaga
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