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Desde el 25 de mayo

Bomberos de Málaga dan por finalizada su intervención en el hotel Ibis casi 50 días después del inicio del incendio

El fuego ha calcinado por completo el local del Grand Café y el alojamiento turístico

Un incendio arrasa el Grand Café del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis

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Bomberos de Málaga

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Ana I. Montañez

Málaga

Casi 50 días después del inicio de las llamas, los bomberos de Málaga dan por finalizada su intervención en el hotel Ibis, que actualmente ofrece una lamentable estampa, cubierto de hollín y con el tejado y partes de la fachada derruidas. El fuego, originado en la madrugada del 25 de mayo, calcinó por completo tanto al alojamiento turístico como al local del Grand Café, donde se originaron las llamas y en el que llegó a producirse una explosión.

El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha comunicado a través de una publicación en su cuenta de X que el Real Cuerpo de Bomberos ha concluido la "intervención permanente que de forma preventiva ha venido manteniendo en el edificio de Pasillo de Guimbarda". Cabe recordar que esta intervención estuvo marcada por la complejidad, debido a la imposibilidad de acceder al interior del edificio para atacar el fuego por riesgo de colapso de la infraestructura. En el dispositivo se empleó un caudal aproximado de 5.000 litros de agua por minuto para contener las llamas y reducir la temperatura del edificio.

Desde entonces, un equipo se había mantenido realizando labores de refresco y vigilancia que se han extendido a lo largo de más de un mes y medio en el que se han producido varias reactivaciones del fuego.

Noticias relacionadas y más

Futuro del edificio

En cuanto al futuro del edificio, está confirmada su demolición tras la grave afectación de las llamas a la infraestructura del hotel, con importantes derrumbes y daños en su interior. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abrió la puerta a que en ese emplazamiento pueda levantarse más adelante un nuevo establecimiento de 4 o 5 estrellas, en línea con la apuesta municipal por reforzar la planta hotelera de mayor categoría. Eso sí, el regidor aseguró desconocer los planes de la cadena hotelera propietaria del inmueble.

Fuente: La Opinión de Málaga

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