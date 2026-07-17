El incendio en Madrid se estabiliza, pero sigue sin estar controlado: "A esta hora somos optimistas"

El incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela ha entrado en fase de estabilización y no presenta por el momento ningún frente de llama activa, aunque todavía no está controlado. La Comunidad de Madrid mantiene la situación operativa 2 del Plan INFOMA ante el riesgo de posibles reproducciones por las altas temperaturas y el aumento del viento previsto a partir del mediodía en la Sierra Norte de Madrid.

La superficie afectada se estima provisionalmente en unas 770 hectáreas, aunque esta cifra podría reducirse cuando se complete la medición definitiva. Según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, el fuego avanzó con rapidez y dejó numerosas zonas arboladas y manchas de vegetación sin quemar dentro del perímetro.

Horas antes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había advertido en una intervención en la Cadena SER de que las llamas continuaron avanzando durante la noche. "Las labores de extinción son claves para lograr controlar efectivamente el incendio, que todavía no está perimetrado ni mucho menos estabilizado", afirmó Martín a primera hora, antes de que la Comunidad confirmara la evolución favorable del fuego.

Novillo ha advertido, no obstante, de que se afronta una jornada "compleja" debido al incremento del viento y a las altas temperaturas. La principal preocupación son las posibles reproducciones dentro del perímetro, especialmente en las zonas por las que el fuego pasó rápidamente sin consumir toda la vegetación. "A esta hora somos optimistas, pero con mucha precaución", ha resumido el consejero.

Levantados los confinamientos en Buitrago y Puentes Viejas

La evolución favorable del incendio ha permitido levantar los confinamientos decretados en Buitrago del Lozoya y en el municipio de Puentes Viejas. Se mantiene, sin embargo, la recomendación de confinamiento en la urbanización Cinco Villas, que permanece bajo vigilancia permanente. Novillo ha asegurado que actualmente “no hay ningún riesgo” para la población, aunque ha pedido a los vecinos que continúen atentos a las indicaciones oficiales ante posibles cambios.

Más de 2.000 personas llegaron a estar confinadas desde la tarde del jueves en distintos núcleos de Buitrago del Lozoya y Puentes Viejas. También fueron desalojados preventivamente más de un centenar de vecinos, que han podido regresar progresivamente a sus domicilios. El incendio no ha provocado daños personales ni afecciones a viviendas o bienes materiales y tampoco ha alcanzado ningún espacio natural protegido.

Durante las primeras horas de la emergencia quedaron cortadas varias carreteras de la zona, entre ellas la M-126 y la M-135, además de registrarse afecciones en la A-1 y cortes de suministro eléctrico en distintos municipios de la Sierra Norte.

28 medios terrestres y nueve aeronaves

En las labores de extinción continúan desplegados 28 medios terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los Bomberos Forestales regionales, junto con efectivos de los Agentes Forestales, equipos del SUMMA 112 y del ERIVE.

El operativo dispone además de nueve medios aéreos. Dos helicópteros intervienen inicialmente en las labores de extinción y vigilancia, mientras las otras siete aeronaves permanecen en sus bases preparadas para incorporarse si fuera necesario.

También han participado militares de la Unidad Militar de Emergencias, que realizaron labores de liquidación en el flanco derecho para asegurar el perímetro y evitar reactivaciones ante posibles cambios de viento.

La Comunidad de Madrid prevé continuar afrontando el control del incendio con sus propios recursos para evitar comprometer medios estatales que podrían ser necesarios en otros puntos de España, ante los grandes incendios en Aragón y Guadalajara. "Nosotros, con nuestros propios medios, estamos acometiendo el control del incendio", ha indicado Novillo.

Por su parte, el delegado del Gobierno destacó a primera hora el esfuerzo realizado durante toda la noche. “Esperamos que los extraordinarios esfuerzos que están realizando centenares de servidores públicos den resultado y podamos llegar a controlar el incendio antes de que el tiempo empeore”, afirmó Martín.

Detenido el principal sospechoso de provocar el fuego

La Guardia Civil mantiene detenido a un hombre como presunto responsable de haber iniciado el incendio. El arresto se produjo durante la tarde del jueves después de que varios vecinos alertaran de la presencia de una persona que huía de la zona. "Todo apunta a que es el responsable de haber provocado este incendio", declaró el delegado del Gobierno, quien destacó que la rápida actuación de los agentes permitió localizar y detener al sospechoso.

Las sospechas se apoyan tanto en el comportamiento del detenido como en el material que llevaba en una mochila en el momento de su arresto. El hombre cuenta además con antecedentes y fue localizado en las inmediaciones después de intentar escapar.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que se inició el fuego y confirmar si tuvo un origen intencionado. La Comunidad de Madrid ha anunciado que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial para reclamar que se depuren todas las responsabilidades por el incendio.

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El de Lozoyuela es el primer incendio forestal de grandes dimensiones registrado en la Comunidad de Madrid este verano. Los trabajos se concentran ahora en asegurar el perímetro y evitar que el viento y las altas temperaturas reactiven alguno de los puntos calientes durante las próximas horas.

Fuente: El Periódico de España