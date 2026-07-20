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En Antequera

Hallan en Málaga el cadáver de una mujer apuñalada tras arrojarse su pareja al vacío desde un mirador de la ciudad

La víctima y el presunto agresor estuvieron en el programa de protección de víctimas de violencia de género hasta la pasada semana, cuando cesaron el expediente de mutuo acuerdo

Zona acordona junto a la vivienda en la que ha sido localizada la mujer.

Zona acordona junto a la vivienda en la que ha sido localizada la mujer.

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Jose Torres

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de Antequera cuyo cadáver ha sido hallado en su vivienda con heridas de arma blanca un par de horas después de que su pareja muriera precipitado desde un mirador del entorno de la Alcazaba. Según fuentes cercanas al caso, la principal hipótesis apunta a que Antonio, de 36 años, habría agredido a María, de 30 años, y después se ha suicidado. Ambos tenían dos hijos en común de 4 y 7 años. La Comisaría Provincial ha informado de que los investigadores no se descartan que se trate de un nuevo caso de violencia de género.

Los hechos han comenzado a conocerse mediodía, cuando un hombre ha perdido la vida tras precipitarse desde un mirador del entorno de la Alcazaba. Al identificar al fallecido, la Policía Nacional ha comprobado que había estado en el programa de protección de víctimas de violencia de género Viogen como presunto agresor, por lo que una de las primeras gestiones ha sido intentar ponerse en contacto con la mujer sin éxito Sobre las 14.00 horas, Emergencias 112 ha recibido una llamada que alertaba de la muerte de una mujer en su vivienda de la calle Maderuelos, en pleno centro histórico, por lo que el centro coordinador ha movilizado a los efectivos sanitarios y la Policía Nacional, que han hallado el cadáver de María con lesiones de arma blanca, algunas en el cuello, y han comenzado a trabajar sobre la vinculación entre ambos sucesos.

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El inmueble ha sido acordonado para que los agentes de la Policía Científica trabajen en la localización de todos los indicios posibles en la escena del crimen. Los investigadores están pendientes de que la autopsia determine las causas exactas de la muerte y el momento en que se produjo la agresión.

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