Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han llevado a cabo una macro operación que ha supuesto la desarticulación de la organización criminal de 'El tren de Aragua', dedicada a cometer robos con violencia e intimidación.

En total se han realizado seis registros en domicilios de diferentes provincias de la geografía nacional y han sido detenidas cinco personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión.

La investigación comenzó en enero de 2026 tras un robo con violencia en una vivienda ubicada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León, donde los autores de los hechos se apoderaron de piezas de relojería y joyas exclusivas por valor de más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo.

Para cometer el asalto esgrimieron un arma de fuego con especial violencia e intimidación contra los moradores de la vivienda, entre los que se encontraban menores de edad, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Vigilancia a las víctimas

Además, intentaron sin éxito realizar repetidas transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas. Las gestiones de los investigadores revelaron que los autores, días antes, habían reservado alojamientos en el entorno de León, desde donde realizaron un estudio previo de las víctimas, seleccionadas entre personas de alto poder adquisitivo. Sobre ellas realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas, de forma que las tenían controladas en todo momento.

Para cometer los robos abordaban a las víctimas en las inmediaciones de su domicilio para introducirlas a la fuerza en la vivienda. Las amordazaban, ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego. Para dificultar cualquier investigación policial utilizaban pasamontañas y vehículos previamente sustraídos con placas de matrícula falsificadas que eran calcinados una vez cometido el robo.

Una vez identificados todos los miembros de este entramado se realizó un dispositivo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional que culminó con seis registros en tres viviendas de Madrid, una de Orense, una de Ibiza y otra de Tenerife, lugares donde se encontraba asentada la organización criminal.

Incautaciones

Del resultado de estos registros se intervinieron gran cantidad de móviles utilizados para la coordinación de la actividad delictiva, vestimenta de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros, placas de matrícula falsificadas para evitar el control de los vehículos, más de 500 gramos de cocaína rosa 'tusi', 182 gramos de MDMA metanfetamina y más de 100 pastillas de esta misma sustancia listas para su distribución, así como un kilogramo de sustancia de corte y utensilios para la fabricación de la misma.

Asimismo, ha sido incautada numerosa documentación de alto interés que acredita que los robos estaban previamente planificados y que existía un estudio previo de las viviendas y sus víctimas.

Finalmente, la operación se ha saldado con cinco detenidos en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y Orense. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, delito de lesiones, delitos de daños, delito de detención ilegal, delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, así como delitos contra la salud pública.

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Una vez han pasado a disposición de la autoridad judicial se ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.