En Benahavís
Investigan la muerte violenta de una mujer en Málaga
Una llamada ha alertado de la presencia del cuerpo de la víctima en el interior de una vivienda en la que ya trabaja la Guardia Civil
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Jose Torres / Javier Lerena
Málaga
Nueva muerte violenta de una mujer en la provincia de Málaga. Esta vez en el municipio de Benahavís, donde la Guardia Civil investiga las circunstancias de un nuevo crimen que ha trascendido este martes tras la llamada de un particular informando de la presencia del cuerpo de la mujer en el interior de una vivienda.
Este nuevo suceso se produce apenas un día después de que el cadáver de una vecina de Antequera fuera hallado apuñalado en su vivienda apenas dos horas después de que su pareja se suicidara arrojándose al vacío desde un mirador de la Alcazaba.
Fuente: La Opinión de Málaga
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