De madrugada
Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en L'Hospitalet de Llobregat
Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso
Redacción
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en L'Hospitalet de Llobregat, en el barrio de la Florida. Alrededor de las 23.00 horas de este lunes, los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de que alertaba de que había una persona gravemente herida por arma blanca en la vía pública.
Al lugar se desplazaron varias unidades de seguridad ciudadana del cuerpo y dotaciones del Servicio de Emergencias Médicas.
Al llegar al sitio, los agentes localizaron el cuerpo sin vida y con signos de violencia de un hombre. Muy cerca del lugar de los hechos, los agentes detuvieron a otro hombre de 35 años por su presunta relación con los hechos. En el marco del incidente, otro hombre también fue herido y trasladado a un centro hospitalario.
La DIC ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.
Fuente: El Periódico
- Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
- El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
- El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
- La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
- El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
- Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla
- Venir a trabajar no me supone un esfuerzo, sino una satisfacción': el dilema entre jubilarse y seguir en activo en Cáceres
- El humo de los fuegos afecta a varios pueblos de Extremadura: 'Hay una calima muy fuerte y andar se hace más pesado