Detenido en A Coruña un joven acusado de matar a su padre con un arma de fuego

Un joven ha sido detenido esta tarde por la Policía Nacional en Aguiño (A Coruña) como presunto autor de la muerte de su padre, de mediana edad, tras dispararle con un arma de fuego.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 14.00 horas en la vivienda familiar. Por causas que se investigan, el joven disparó a su progenitor con un arma de fuego, presuntamente una escopeta, dejándolo malherido. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, el hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital de Barbanza, donde nada pudieron hacer por salvarle la vida.

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Agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial se desplazaron a la vivienda para recoger todo tipo de pruebas de cara a esclarecer un nuevo trágico suceso que vuelve a conmocionar a los vecinos y vecinas de Ribeira.

Fuente: El Correo Gallego