Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Cataluña

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos

Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona / Otras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Los Mossos han detenido a un hombre relacionado con el asesinato, este martes, de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

Varias patrullas se desplazaron a la vivienda y localizaron a la mujer herida de gravedad. También se desplazaron varias ambulancias que atendieron a la víctima pero no han pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.

Noticias relacionadas

Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, escapó en coche. Los Mossos establecieron un dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como un asesinato machista.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
  2. El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
  3. El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
  4. La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
  5. Espectacular incendio de un camión en la A-66 cerca de Cáceres
  6. El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
  7. Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla
  8. Venir a trabajar no me supone un esfuerzo, sino una satisfacción': el dilema entre jubilarse y seguir en activo en Cáceres

El tiempo en Los Santos de Maimona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Los Santos de Maimona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Santa Marta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Santa Marta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Santa Amalia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Santa Amalia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

El tiempo en San Vicente de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en San Vicente de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

Naturaleza y música: dos planes imprescindibles para disfrutar de Cáceres este verano

Naturaleza y música: dos planes imprescindibles para disfrutar de Cáceres este verano

El tiempo en Quintana de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Quintana de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

La promoción turística de Cáceres comenzó en 1948 con la publicación de un folleto

La promoción turística de Cáceres comenzó en 1948 con la publicación de un folleto
Tracking Pixel Contents