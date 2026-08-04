La Guardia Civil interviene más de 100.000 joyas de lujo falsificadas en Baleares

La Guardia Civil ha culminado una larga investigación que se ha saldado con la intervención, en una nave industrial del polígono de Son Castelló, en Palma, de más de 115.000 joyas de lujo falsificadas. Se trata de la mayor aprehensión de estos artículos realizada nunca en Balears. De haber llegado al mercado podrían haber alcanzado un valor de cientos de millones de euros.

Según informa la Guardia Civil, la investigación fue desarrollada por agentes de las Patrullas Fiscales y de Fronteras (Pafif) de Porto Cristo a lo largo de los últimos meses. Los agentes habían detectado en algunos establecimientos turísticos la venta de piezas de bisutería que imitaban diseños y signos distintivos de reconocidas marcas internacionales de joyería de lujo. El análisis de la documentación intervenida durante aquellas inspecciones permitió a los agentes localizar el principal centro logístico, desde el que se distribuía la mercancía a numerosos comercios de la isla.

Este centro estaba ubicado en una nave industrial del polígono de Son Castelló, en Palma. Los guardias civiles realizaron allí un registro y descubrieron una enorme cantidad de artículos de imitación de piezas de joyería de marca. En total fueron decomisadas más de 115.000 joyas: 38.000 pulseras, 36.000 pares de pendientes, 22.000 collares, casi 11.000 brazaletes y 8.000 anillos. En la operación quedaron investigadas cuatro personas por un delito contra la propiedad industrial.

En la valoración del material intervenido han colaborado especialistas de las marcas imitadas desplazados expresamente desde Madrid, que concluyeron que, de haberse puesto a la venta podrían haber alcanzado un valor de cientos de millones de euros. Se trata de la mayor intervención de joyas falsificadas de la historia de Balears.

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La operación continúa abierta y no se descartan más intervenciones.