Violencia machista
Detienen a un hombre por encerrar a su mujer y amenazarla con quemar su casa en Málaga
Los hijos de la pareja intervinieron para evitar que el presunto agresor, de 54 años, causara daños personales
Redacción
Nuevo episodio de violencia de género en Málaga. Un hombre de 54 años ha sido detenido en Vélez-Malaga por encerrar a su mujer y amenazarla con quemar su casa.
Los hijos detuvieron al agresor
El presunto agresor supuestamente cerró con llave las puertas del domicilio y atrancó las cerraduras para evitar que la mujer pudiera escapar. Sin embargo, según ha adelantado el diario Sur, los dos hijos de la pareja intervinieron y pudieron evitar que el detenido cumpliese sus amenazas, por lo que no se han lamentado daños personales.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a EFE de que el arresto se ha producido la medianoche del jueves al viernes y se le investiga por su presunta responsabilidad en un delito de violencia de género.
El investigado ya ha sido puesto a disposición judicial en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Vélez-Málaga.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
Fuente: La Opinión de Málaga
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