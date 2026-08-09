Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí (Alicante) al grito de "Viva Franco"

Una nueva agresión homófoba ha sacudido la localidad alicantina de Benialí, en la Vall de Gallinera, durante la celebración de sus fiestas patronales. Cinco niñas de 14 años, vecinas del municipio, fueron atacadas anoche por tres jóvenes "de entre 16 y 17 años" después de que estos comenzaran a proferir insultos homófobos contra ellas al grito de "Viva Franco" o "Viva Vox".

Sandra, amiga de la madre de una de las menores afectadas, explica que los hechos ocurrieron anoche en el parque de juegos de Benialí, una zona de paso donde las cinco niñas se cruzaron con los tres jóvenes durante las fiestas locales. Según relata, los chavales comenzaron a increparlas después de darse cuenta de que dos de ellas eran pareja, con insultos como "maricona", "bollera", "Viva Franco" o "Viva Vox".

Ante los ataques, las menores se defendieron y comenzaron a enfrentarse verbalmente con los jóvenes. "Ellas no huyeron porque no tienen nada que esconder", reivindica la allegada de las afectadas.

Un ojo morado y heridas en las rodillas

En ese momento, un joven de "unos 30 años" que presenció la escena intervino para mediar entre las dos partes y evitar que el enfrentamiento fuera a más. Sin embargo, cuando el hombre abandonó el lugar al considerar que la situación se había calmado, los tres jóvenes volvieron a arremeter contra las menores. "Empezaron a pegarles y las tiraron al suelo", relata Sandra, que se muestra "indignada", consciente de que el ataque "se produjo por la orientación sexual de dos de las niñas".

Multitudinaria concentración en Benialí para denunciar la agresión homófoba. / L-EMV

Como consecuencia de la agresión, una de las niñas sufrió un ojo morado y varias heridas en las rodillas. Tras contar lo ocurrido a sus familiares, la menor acudió al hospital para recibir asistencia médica y posteriormente dio parte de los hechos a la Guardia Civil para denunciar la agresión homófoba.

Concentración en la Casa del Consell

El ataque ha provocado la indignación entre los vecinos de esta tranquila localidad de poco más de 150 habitantes. La respuesta no se ha hecho esperar y este mediodía más de un centenar de personas se han concentrado frente a la Casa del Consell para participar en la marcha-protesta convocada por varias vecinas. Durante la movilización, que sido respaldada por el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera" se ha leído un manifiesto "para denunciar que estas cosas no pueden pasar", explica Sandra, una de las impulsoras de la protesta.

"Es una vergüenza que esto haya pasado aquí, cuando en la Vall nunca han pasado estas cosas. Nunca hemos tenido problemas entre nosotros, y aquí hay gente de todas las ideologías", denuncia la mujer. Según sospecha, los agresores son "tres chavales que han venido a pasar unos días al pueblo", a los que reprocha que hayan alterado la convivencia en la localidad. "Aquí es bienvenido todo el mundo. Pero hay que venir a disfrutar y a respetar", afirma.

"Los orangutanes están saliendo de las cuevas"

Sandra asegura que las menores continúan "muy afectadas" por lo ocurrido y que "no quieren salir a la calle porque tienen miedo". "Yo les he dicho a las crías que son ellos los que tienen que tener vergüenza, no nosotros. Pero es una pena que esta gente que antes se escondía, ahora están envalentonados. Los orangutanes están saliendo de las cuevas", critica la mujer, que insiste: "no queremos que pasen estas cosas en el pueblo. En ningún sitio, pero menos aquí en la Vall".

Comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera ha denunciado los hechos y ha manifestado "su más absoluta repulsa y condena ante los ataques y actitudes homófobas que se han producido durante las fiestas de Benialí". En un comunicado publicado en sus redes sociales, el consistorio ha reivindicado que las fiestas "son espacios de encuentro, convivencia y celebración, y no hay lugar para el odio, la discriminación ni ningún tipo de agresión por razón de orientación sexual o identidad de género".

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Asimismo, has trasladado "todo nuestro apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido sufrir estas actitudes" y han reafirmado "nuestro compromiso con una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBIfobia". "Defendemos unas fiestas en las que todas y todos podamos disfrutar con libertad, seguridad y respeto. Contra el odio, tolerancia cero", sentencian desde el Ayuntamiento.

Fuente: Levante - EMV