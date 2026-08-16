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Viana

Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Navarra

Un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado

El otro ha sido trasladado a otro centro sanitario en Navarra

Una avioneta.

Una avioneta. / Archivo

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EFE

Pamplona

Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

Ha añadido que el otro varón herido ha sido trasladado a Navarra.

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En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.

Fuente: El Periódico

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