Cuatro atracadores roban a punta de pistola en Murcia miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos

Los hechos tenían lugar este martes, sobre las 6.30 de la mañana, en la rotonda de incorporación a la autopista, a la altura de Puerto de Mazarrón, en Mazarrón. Según informaron fuentes cercanas al caso, un vehículo que transportaba una gran cantidad de dinero (de la recaudación de salones de juegos) fue asaltado por cuatro individuos armados.

Les estaban esperando, creen los expertos de la Guardia Civil, Cuerpo competente para asumir la investigación del caso. Los atracadores, que portaban en sus manos pistolas, amenazaron a las personas que se encontraban en el vehículo (propiedad de un grupo empresarial que gestiona, tanto en España como en el extranjero, diferentes casinos, bingos y salas de apuestas) y, según contaron luego las víctimas, llegaron a protagonizar un forcejeo. El objetivo: robar el dinero que transportaba la furgoneta, que era el que habían echado vecinos en las tragaperras.

Cuando los atracadores terminaron de dar el 'palo', huyeron sin dejar daños personales. Fue un golpe limpio: robaron el dinero (una cantidad que no ha sido precisada, pero que, según fuentes próximas, ascendería a miles de euros) y escaparon. No fue preciso enviar al lugar sanitarios en niguna ambulancia. Las personas que viajaban en el furgón sufrieron un ataque de nervios, pero ninguna lesión física.

Bandas profesionales violentas

Desde Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional alertaron recientemente del "avance imparable de las bandas organizadas violentas en la Región", donde se asientan "grupos criminales cada vez mejor armados, mejor estructurados y con mayor capacidad de intimidación, que operan con una sensación de impunidad inaceptable mientras los policías nacionales siguen sin los efectivos ni los medios necesarios para hacerles frente", dijo Francisco Moreno, secretario de Comunicación de Jupol Murcia.

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Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, apuntó que "la proliferación de bandas organizadas que asaltan principalmente salones de juego no es nada nuevo en la Región de Murcia", dado que "llevamos varios años luchando contra este fenómeno, que aumenta o disminuye según el numero de bandas desarticuladas".

Fuente: La Opinión de Murcia