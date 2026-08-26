Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

La Ribera

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

Se trata de un hombre y una mujer de 50 y 45 años de edad, cuyos cadáveres fueron descubiertos por sus hijos

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Pérez

Valencia

Unos menores de edad, hijos de un matrimonio irlandés, alertaban ayer tarde del fallecimiento de sus progenitores de 50 y 45 años de edad que yacían en el interior de un chalé en una urbanización de Cullera (Valencia).

Según ha confirmado la Guardis Civil, cuando los agentes llegaron al chalé comprobaron que la muerte de ambos "no era natural" por lo que activaron el mecanismo y el protocolo en este tipo de fallecimientos y alertaron al grupo de Homicidios, para esclarecer la causa de los hechos.

La investigación sigue abierta.

Noticias relacionadas

Información en elaboración

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  2. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  3. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  4. Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
  5. Guardiola mueve ficha para que Plasencia vuelva a celebrar el festival Flores Amarillas
  6. La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida
  7. Este martes expiraba el plazo dado por el gobierno para retirar la Cruz de Cáceres y el alcalde responde: 'Voy a luchar para que se quede donde está
  8. Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

Vídeo | Tiene 65 años, lleva 43 en la UNED de Mérida y no piensa en jubilarse: "Vamos partido a partido"

Carmen Conesa, Clío en 'Las 9 musas': "Hay que rebelarse contra tanta IA y volver a lo humano"

Carmen Conesa, Clío en 'Las 9 musas': "Hay que rebelarse contra tanta IA y volver a lo humano"

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto
Tracking Pixel Contents