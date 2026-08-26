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Cullera

Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Valencia estaban en shock

Dos psicólogas de Cruz Roja los atendieron in situ y posteriormente fueron derivados a Servicios Sociales para localizar a algún familiar en Irlanda

Los vecinos apenas se conocen dado que la mayoría de villas junto al Faro de Cullera son alquiladas por europeos

Zona de las villas donde ocurrieron los hechos.

Zona de las villas donde ocurrieron los hechos. / Miguel Pérez

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Miguel Pérez

Cullera

El hallazgo por parte de los hijos, menores de edad, de sus padres muertos en un chalé de la urbanización Cap Blanc de Cullera ha causado gran impacto en la localidad de la Ribera e incluso a nivel internacional, dado que los fallecidos son de origen irlandés. Las circunstancias que rodean este caso son muy extrañas y el grupo de Homicidios de la Guardia Civil sigue investigando.

Fueron los dos hijos, menores de edad, quienes localizaron los cuerpos sin vida de sus padres y alertaron al dueño de la vivienda. Residían alquilados y apenas se relacionaban con los vecinos. Nada más llegar la Policía Local y la Guardia Civil, ante la presencia de menores de edad, se solicitó ayuda psicológica para que los tratasen del impacto emocional de lo que habían visto y, por extensión, sufrido.

En estado de shock

De hecho, los dos niños que no hablan español, solo inglés, estaban en estado de shock y no articulaban palabra alguna. De inmediato, el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) activó a dos psicólogas del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española.

Las psicólogas se desplazaron hasta Cullera, donde se encargaron de acompañar a los menores durante los primeros momentos y tras prestarles las primeras atenciones, pasaron a manos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera para, además de ser atendidos, iniciar los trámites para localizar a algún familiar que se pudiera hacer cargo de ellos.

Villas de alquiler

La urbanización, situada en uno de los puntos más altos de Cullera, contiene numerosas villas que son alquiladas por personas de toda Europa y que apenas mantienen relación con sus vecinos. También los hay de Cullera que señalaban a este periódico desconocer quiénes eran las víctimas, pues a pesar de la gran cantidad de apartamentos y villas diseminadas en la montaña, apenas mantienen relación entre vecinos.

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Uno de ellos explicaba que es habitual que cada quince días o un mes, la gente vaya cambiando, de ahí que no tengan relación.

Fuente: Levante - EMV

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