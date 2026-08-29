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VIOLENCIA SEXUAL

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, están acusados de corrupción de menores tras la grabación no consentida de un encuentro sexual

Un agente de la Unidad de Familia y Mujer.

Un agente de la Unidad de Familia y Mujer. / Archivo

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EP

Palma de Mallorca

Dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por grabar a escondidas el encuentro sexual que uno de ellos mantuvo con una menor.

Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press tras información publicada por 'Última Hora', los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto.

Los dos hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica.

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Ambos están acusados de corrupción de menores y se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven.

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