Investigación
Muere un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia (Guipúzcoa)
La Ertzaintza ha abierto una investigación y se encuentra en busca del autor de los hechos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
San Sebastián
Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según han informado la Ertzaintza.
La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego y, pasadas las nueve de la noche, está buscando al autor de los hechos.
Fuente: El Periódico
- Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
- La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres
- Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”
- El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027
- Un bar de Malpartida de Cáceres denuncia los efectos en su negocio por las obras: 'Va camino de un año
- El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado
- Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado
- La Mafia cambia de nombre y prepara su regreso al centro de Cáceres como La Famiglia