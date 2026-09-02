Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Canarias

Muere un turista de 70 años mientras se bañaba en Lanzarote

El varón desapareció tras adentrarse en el mar para nadar en la playa de Los Pocillos, en la localidad turística de Puerto del Carmen

Playa de Los Pocillos en Puerto del Carmen

Playa de Los Pocillos en Puerto del Carmen / Andreas Weibel - Turismo de Lanzarote

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Un turista de 70 años ha fallecido este miércoles, 2 de septiembre, en la playa de Los Pocillos, en Puerto del Carmen (municipio de Tias), en Lanzarote, después de entrar al mar para nadar y no regresar a la zona donde se encontraba su esposa.

El suceso tuvo lugar frente al hotel Jameos, en el municipio de Tías. El aviso fue dado por el servicio de playas después de que una mujer comunicara que su marido, que vestía bañador azul, se había marchado a nadar y no conseguía localizarlo.

Según la información difundida por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Tras recibirse la alerta a las 14.16 horas por parte del servicio de playas, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre.

Playa de Los Pocillos, en Lanzarote.

Playa de Los Pocillos, en Lanzarote. / LP/DLP

Activado un dispositivo de búsqueda en el mar

En la intervención participaron diferentes servicios de emergencia y seguridad. La alerta fue trasladada a Salvamento Marítimo, mientras también se movilizó un helicóptero y se informó a la Policía Local de Tías.

El dispositivo permitió finalmente localizar al hombre desde el aire. El helicóptero dio con su posición y, posteriormente, los bomberos procedieron a recogerlo.

Noticias relacionadas

Sin embargo, los servicios de emergencia confirmaron que el turista había fallecido.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  2. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  3. Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
  4. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  5. Después de ocho meses, volver a abrir es una alegría': una autónoma de Plasencia reabre su negocio tras el derrumbe de la calle del Sol
  6. Ikea cierra en Cáceres su tienda del Ruta de la Plata tras casi cinco años: otra firma de primer nivel ocupará el local
  7. Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos
  8. Cinco detenidos, dos de ellos menores, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en el norte de Cáceres

Desactivado el Nivel 1 de un incendio forestal declarado en Esparragosa de la Serena

Desactivado el Nivel 1 de un incendio forestal declarado en Esparragosa de la Serena

Desactivado el Nivel 1 de un incendio forestal declarado en Esparragosa de la Serena

Portugal da prioridad a la autovía Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura

Portugal da prioridad a la autovía Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura

Galería | El paso de las hermanas Carmelitas por Cáceres

Galería | El paso de las hermanas Carmelitas por Cáceres

El Hilton Palacio de Godoy cumple un año como nueva puerta internacional de Cáceres

El Hilton Palacio de Godoy cumple un año como nueva puerta internacional de Cáceres

El PP asegura que las ayudas de 2025 por los incendios se han pagado

El PP asegura que las ayudas de 2025 por los incendios se han pagado

Cuatro fichajes y una certeza: el Cacereño confía en lo que tiene

Cuatro fichajes y una certeza: el Cacereño confía en lo que tiene

La Casa del Ajimez de Zafra se convertirá en escaparate de la Vía de la Plata y del Día de Extremadura

La Casa del Ajimez de Zafra se convertirá en escaparate de la Vía de la Plata y del Día de Extremadura
Tracking Pixel Contents