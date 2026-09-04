En Andalucía
A prisión el hombre que clavó un arpón de pesca a un desconocido y lo ató a una barandilla en Granada
La víctima le recriminó antes de los hechos que no se parara ante un paso de cebra
efe
El hombre acusado de atacar con un gancho de pesca a un peatón que le recriminó que no parase ante un paso de cebra y al que inmovilizó dejándolo atado a una barandilla ha ingresado este viernes en prisión tras prestar declaración judicial, han informado fuentes policiales.
El hombre, que ha pasado esta tarde a disposición judicial, se entregó el pasado miércoles en dependencias policiales después de horas de negociaciones con la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron sobre las 22:45 horas de este lunes en el transcurso de una discusión de tráfico en la zona de Lancha del Genil, en Granada capital.
Según informó entonces la Policía Local, que con las imágenes de unas cámaras de seguridad identificó al autor, una pareja cruzaba por un paso de cebra cuando un vehículo blanco estuvo a punto de atropellarlos, lo que provocó que el peatón le reprochase al conductor su maniobra.
En vez de continuar su marcha o disculparse, el conductor frenó, se bajó del vehículo y sacó del maletero un gancho metálico de pesca, una especie de arpón con el que se dirigió a la víctima, se lo clavó en el brazo y lo dejó sujeto a una barandilla, sin poder moverse.
Sanitarios del 061 atendieron a la víctima en la zona, aunque fue necesaria la intervención de los bomberos para cortar el gancho con una cizalla y poder liberarlo.
Aún con parte del metal incrustado en el brazo, el hombre fue evacuado a un hospital para extraerle el arma improvisada.
Aunque la Policía Local identificó al agresor, con el que llegó a contactar por teléfono, el hombre ocultó su ubicación y se limitó a decir que se presentaría en dependencias de la Policía Nacional, lo que hizo dos días después y tras las negociaciones policiales.
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