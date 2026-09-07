Siete investigados en Vizcaya y uno en Cantabria por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol

La Guardia Civil investiga a un total de ocho personas, siete en Vizcaya y una en Cantabria, por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol. La investigación, desarrollada en el territorio histórico de Bizkaia, ha permitido localizar hasta el momento a 16 perjudicados residentes en diferentes provincias españolas por la supuesta venta de entradas a través de Internet que nunca llegaban a recibir.

Según ha informado la Guardia Civil de Bizkaia en un comunicado, de los nueve investigados, siete proceden del territorio vizcaíno. Concretamente, un total de cinco son de Portugalete, uno de Barakaldo y uno de Bilbao. Otro de los presuntos autores proviene de Cantabria y concretamente de la localidad de Castro Urdiales.

Del total de 16 víctimas localizadas hasta ahora, una procede de la localidad vizcaína de Erandio, otra de Barakaldo y una tercera del municipio guipuzcoano de Errenteria.

Los investigados, residentes en las provincias de Bizkaia y Cantabria, utilizaban diferentes números de teléfono y cuentas bancarias para recibir los pagos mediante sistemas de pago inmediato entre particulares y dificultar el seguimiento del dinero obtenido de las estafas, según ha indicado el instituto armado.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la operación Baloni investiga a las personas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de fútbol a través de Internet.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Vizcaya y ha permitido esclarecer una actividad delictiva que presuntamente venía siendo realizada de manera continuada por un grupo de personas relacionadas entre sí y residentes en Vizcaya y Cantabria.

Denuncia por supuesta estafa

Las actuaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el equipo de fútbol de referencia en Vizcaya en su estadio.

La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, después de realizar el pago acordado, nunca llegó a recibir la entrada.

A partir de esta primera denuncia, los guardias civiles iniciaron una investigación para determinar quien se encontraba detrás del anuncio y comprobar si podían existir otros hechos similares.

El procedimiento utilizado consistía en publicar en Internet anuncios ofreciendo entradas para partidos de fútbol. Cuando una persona interesada contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición de las localidades y se solicitaba el correspondiente pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono.

Una vez enviado el dinero, las entradas no eran entregadas a los compradores y el análisis realizado por los investigadores permitió comprobar que no se trataría de un hecho aislado.

Las pesquisas fueron revelando la existencia de diferentes personas que habrían participado, con distintos grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.

Para ello, presuntamente, se utilizaban diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Asimismo, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de determinadas contraprestaciones económicas.

Análisis de movimientos bancarios

Este procedimiento obligó a los agentes a realizar durante varios meses un "exhaustivo" análisis de movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y demás información obtenida durante la investigación, con el objetivo de reconstruir el recorrido el dinero e identificar a las personas que pudieran encontrarse detrás de las estafas.

A medida que avanzaban las pesquisas, los guardias civiles comprobaron la existencia de más personas que podrían haber sido víctimas de hechos similares.

Hasta el momento han podido ser localizadas 16 perjudicados residentes en las provincias de Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Guipúzcoa, Almería, Vizcaya y la Comunidad de Madrid, lo que evidencia que la actividad investigada había alcanzado a compradores de diferentes puntos del territorio nacional.

Todos ellos habrían realizado distintos pagos creyendo que estaban adquiriendo entradas legitimas para encuentros de fútbol que posteriormente no recibieron.

La cantidad contabilizada con las estafas investigadas asciende a 8.200 euros. Como resultado de la operación, ocho personas residentes en Vizcaya y Cantabria han sido investigadas por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo, según ha indicado la Guardia Civil.

Los agentes han ofrecido una serie de consejos para evitar estafas en la compra de entradas por Internet. En este sentido, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones cuando se adquieran entradas a través de Internet y, especialmente, cuando la operación se realice entre particulares.

Ha aconsejado, igualmente desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o de precios muy inferiores a los habituales y ha pedido que siempre que sea posible, se adquieran las entradas a través de los canales oficiales de venta o plataformas reconocidas.

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Del mismo modo, han solicitado no fiarse únicamente de fotografías o capturas de pantalla de las entradas, ya que pueden haber sido manipuladas o utilizadas para engañar a varias personas.

Fuente: El Periódico