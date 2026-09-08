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Desaparecido Canarias

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Cartel con la imagen de Alejandro Martín, desaparecido desde mayo de 2017. No hay una sola pista de qué le ocurrió.

Cartel con la imagen de Alejandro Martín, desaparecido desde mayo de 2017. No hay una sola pista de qué le ocurrió. / SOS DESAPARECIDOS

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Luis Rendueles

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