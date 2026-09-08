Narcotráfico
Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla
Dos personas han sido detenidas en a operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Sevilla
Dos personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la que han sido interceptados más de 1.200 kilos de cocaína oculta en un cargamento de cocos, escondida en el fondo del remolque de un camión.
El alijo, que se encontraba en la parte baja de unos palés, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía.
Además de las dos personas arrestadas, ha sido decomisado dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos.
- La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres
- Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
- Belén Fernández, candidata socialista a la alcaldía de Cáceres en 2027: 'Mi proyecto se ha hecho en la calle, no en un despacho
- Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
- La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas
- Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
- La divertida boda del alcalde de Jerez de los Caballeros: así fue el 'sí, quiero' de Raúl Gordillo y Shiray Aurora
- El Ayuntamiento de Guadalupe suspende los fuegos artificiales de la víspera del Día de Extremadura