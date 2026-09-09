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Investigación en Santa Lucía de Tirajana

Detienen a un hombre por apuñalar a su pareja en Gran Canaria

La víctima permanece ingresada con pronóstico reservado en un centro hospitalario tras ser atacada. El varón ya se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Mariscal / EFE

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EP

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre, de 40 años, ha sido detenido en la madrugada de este miércoles por la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Los hechos se han producido en la madrugada de este miércoles cuando V.A.P.C., de nacionalidad española al igual que la víctima, llama a la Guardia Civil indicando que había apuñalado a su pareja, que responde a las iniciales de R.M.M.S., en su domicilio del citado municipio, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Seguidamente acuden al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirman que la mujer presentaba varias puñaladas, por lo que se da aviso a los servicios médicos, que comprueban el estado de la víctima y la trasladan hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil proceden a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.

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La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema VIOGEN, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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