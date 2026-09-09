La Guardia Civil asegura que la investigación sobre el robo del Tesoro de Villena "avanza" y que es prioritaria

La investigación por el robo del Tesoro de Villena "avanza" y es una prioridad para la Guardia Civil, que no puede dar datos que puedan perjudicar las pesquisas. Así lo ha asegurado este martes en Agost el coronel jefe de la Comandancia del Instituto Armado en Alicante, Francisco Poyato, donde ha explicado que hay que ser "muy prudentes" en torno a las pesquisas ya que no quiere ofrecer "ningún dato que pueda de alguna manera perjudicar a la investigación", según ha explicado a EFE.

El coronel jefe ha realizado estas declaraciones durante el acto de presentación del dispositivo de seguridad por la campaña de la uva embolsada. Y ha explicado que la investigación para resolver el robo de gran parte del Tesoro de Villena, una de las mayores colecciones europeas de piezas de oro de la Edad del Bronce, "avanza" con un operativo en el que la Guardia Civil sigue volcada.

"De momento, lo prudente es guardar sigilo y reserva" tanto entorno a la identificación y búsqueda de los encapuchados que perpetraron el robo en la madrugada del pasado 27 de agosto en el Museo de Villena (Muvi) y en el destino de las piezas sustraídas.

El coronel jefe ha señalado a EFE que la Guardia Civil es consciente de la "preocupación social" que ha suscitado este golpe que ha calificado de "hecho muy grave y muy importante" por el valor y la significación que tiene la colección en Villena, la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana.

"Lo más prudente es mantener todas las reservas y dejar que la investigación avance" porque, ha incidido, esta "avanza", y en todo caso ha querido dejar claro que para la Guardia Civil este robo constituye "desde el primer momento una prioridad de investigación" de la que se ha hecho cargo la unidad orgánica de la policía judicial de la Comandancia.

Incalculable valor

De incalculable valor patrimonial y datado de hace más de 3.000 años, se teme que haya podido ser fundido para vender el oro, lo que podría suponer más de un millón de euros en lingotes.

Unos encapuchados robaron gran parte de las piezas en unos cuatro minutos de madrugada antes de emprender la huida, empleados dos vehículos de gran cilindrada con matrículas falsas que habían sido robadas esta misma noche en Sax.

Los ladrones sustrajeron toda la colección, unos 10 kilos de oro, salvo tres vasijas de plata, un brazalete hecho de hierro de meteorito y parte de algunos adornos. Y también se llevaron varias coronas de la Virgen.

Del mismo modo, las insuficientes medidas de seguridad y las responsabilidades por las mismas han abierto una batalla política entre la Generalitat y el Ayuntamiento, abriéndose una comisión de investigación en el Consistorio y pidiéndose diferentes comparecencias en las Cortes Valencianas sobre este tema.

Comparecencias

Por otra parte el PP ha anunciado que los consellers de Educación y Cultura, Mari Carmen Ortí, y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, comparecerán en las Cortes una vez se abra el periodo de sesiones para dar explicaciones sobre el robo y los últimos incendios ocurridos este verano en la Comunidad.

Así lo han afirmado los síndics del PP y Vox en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que se han rechazado convocar una diputación permanente -el órgano que parlamentario que asume las funciones del pleno durante las vacaciones parlamentarias- para que ambos consellers dieran explicaciones por estos asuntos, tal y como habían solicitado Compromís y el PSPV, según EFE.

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha considerado que no procede convocar una diputación permanente cuando el periodo de sesiones se iniciará este jueves y la semana que viene se convocará una nueva Junta de Síndics para aprobar el calendario parlamentario.

Ha destacado que el hecho de que no se convoque este órgano no significa que se renuncie a hablar de estos temas, y ha destacado que han sido los propios consellers los que han pedido comparecer para hablar de los temas que afectan a su gestión y que lo lógico es que se haga dentro el período de sesiones.

La misma idea ha trasmitido el síndic de Vox, José María Llanos, quien ha dicho que pudiendo convocarse comisiones parlamentarias antes del Debate de política general no tiene sentido convocar una diputación permanente.

El PSPV y Compromís, por su parte, han criticado que se haya pospuesto a la semana que viene la aprobación del calendario parlamentario y la fijación del Debate de política general, que debe marcar el inicio de los plenos de la Cámara, cuando, a su juicio, podría haberse hecho este mismo martes.

Emblema

El Tesoro de Villena es uno de los principales emblemas de la ciudad y la pieza más destacada del museo. El conjunto arqueológico está compuesto fundamentalmente por piezas de oro, entre ellas once cuencos, 28 brazaletes (el grupo más numeroso) y tres botellas, además de otras piezas diversas. El tesoro incluye también tres botellas de plata, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro y oro y un brazalete de hierro.

El conjunto está fechado hacia el año 1.000 antes de Cristo y fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. Las piezas aparecieron en el interior de una vasija que se encontraba oculta en el lecho de la rambla del Panadero del término municipal de Villena.

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La orfebrería del conjunto representa uno de los máximos exponentes de la metalurgia prehistórica. Para la investigación especializada, constituye, junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas (Grecia), uno de los conjuntos de vajilla áurea más importantes de la Edad del Bronce.