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Juicio

Cuatro jóvenes se enfrentan a tres años de cárcel tras manifestarse contra la presencia de Vox en un acto en la Universidad de Alicante

Los hechos tuvieron lugar en 2021, cuando el campus acogió la mesa redonda titulada “La defensa de la lengua española” con la presencia de representantes del partido ultraderechista y de otras personas conocidas cercanas a sus postulados

Imagen de la concentración que tuvo lugar en mayo de 2021 contra el acto de defensa del castellano en la Universidad de Alicante.

Imagen de la concentración que tuvo lugar en mayo de 2021 contra el acto de defensa del castellano en la Universidad de Alicante. / INFORMACIÓN

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Manuel Lillo

Una manifestación que acaba en juicio y que podría acarrear prisión. Es la consecuencia del episodio que se vivió en la Universidad de Alicante (UA) el 28 de mayo de 2021, por el que se piden hasta tres años de cárcel para los cuatro acusados por presuntos delitos de amenazas contra un diputado de Vox.

Los hechos se desarrollaron hace ahora cinco años, cuando el Salón de Grados de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acogió una mesa redonda titulada “La defensa de la lengua española”, promovida desde el Consejo de Alumnos de la UA. Un acto en el que se criticó la docencia en valenciano y que contó con la participación de la entonces diputada de Vox en el Congreso Macarena Olona; del escritor Fernando Sánchez Dragó, fallecido en 2023; de la secretaria de la FAPA Gabriel Miró, Sonia Terrero; y del periodista José Javier Esparza, conocido también por sus postulados ultraderechistas.

La convocatoria partió del Consejo de Alumnos de la UA, entonces presidido por Álvaro Asencio, que pocos meses después fichó por Vox y quien venía de dedicarle al entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, un mensaje diciéndole “me cago en tu puta madre”. El acto generó oposición entre colectivos favorables a la defensa del valenciano y criticaron que la UA prestara sus instalaciones para “difundir el discurso de odio" contra la lengua autóctona de Alicante.

Entre los asistentes a aquella jornada estaban David García, entonces diputado de Vox en las Cortes Valencianas (ahora lo es en el Congreso), y otros representantes de su formación. Fue García quien denunció las protestas que se organizaron frente al lugar en el que se desarrolló el acto.

Según el escrito de acusación, el diputado, natural de San Vicente del Raspeig, recibió insultos y amenazas por parte de los concentrados, "un total de quince personas", que “le propinaban empujones y hacían amagos agresivos de iniciar el ataque”. El diputado ultraderechista habría “temido por su integridad física” y su defensa solicita tres años de prisión para cuatro jóvenes que participaron en las protestas por “atentado contra un miembro de Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma” y por presuntos delitos de “amenazas”.

La acusación particular basa su petición en el artículo 550.3 del Código Penal, que hace referencia a los atentados contra la autoridad; y al 169, de “amenazas”, y además reclama una indemnización a David García por el “daño moral sufrido”.

Por su parte, la Fiscalía provincial solicita penas de un año y nueve meses de cárcel basándose en los apartados 1 y 3 del artículo 550 del Código Penal, que prevé castigo en caso de agresiones “con intimidación grave o violencia a la autoridad” y se agravan en caso de que las víctimas sean representantes políticos en parlamentos autonómicos, estatales, ayuntamientos y otros órganos. El ministerio público también propone una indemnización de 6.000 euros a favor del diputado.

“Montaje”

Desde el grupo de apoyo a los acusados, identificados como "los cuatro de la UA", califican el juicio que se celebrará el martes 15 de septiembre en la Audiencia Provincial de Alicante, situada en la plaza del Ayuntamiento, es la consecuencia de un “montaje”, ya que niegan los hechos imputados. “Vox cuenta con connivencia con el aparato judicial”, afirman, y recuerdan que el día de los hechos “ninguna persona fue identificada”.

Por ello, piden la “absolución” y han convocado una concentración para el mismo martes frente a la Audiencia Provincial a las 9 de la mañana, una hora antes del juicio. Según recuerdan, “en aquella protesta se defendió el valenciano” y los acusados confían en que el juicio acabe con su absolución, ya que ejercieron "el derecho a la protesta pacífica" y niegan haber emitido las amenazas que constan en las denuncias.

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Además, interpretan que "se trata de un juicio político contra la militancia antifascista", según ellos "enmarcado en la ofensiva españolista contra la lengua y la cultura valencianas" y que trata, a su vez, de "limitar los derechos y las libertades democráticas" en un contexto de "auge reaccionario" que ellos se "niegan a normalizar".

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Fuente: Información

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