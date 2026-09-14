Investigación
Detenida una mujer tras la muerte por arma de fuego de un hombre en Málaga
Se desconoce aún la implicación de la arrestada con el suceso, ocurrido en la localidad de Pizarra
Laura Rubio
La Guardia Civil investiga la muerte de un varón en la población de Zalea, en el municipio malagueño de Pizarra, y han detenido a una mujer como sospechosa del suceso.
Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, a las 13.55 horas de este lunes recibieron el aviso de que se había producido una agresión con arma de fuego y había un hombre herido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, servicios sanitarios y un helicóptero.
Finalmente, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre.
Por el momento no han trascendido más datos de la víctima ni de las circunstancias del suceso. La Guardia Civil ha detenido a una mujer, de la que se desconoce aún su implicación en los hechos y su relación con la víctima.
Fuente: La Opinión de Málaga
- Cáceres supera las 102.000 pensiones, pero la paga media está 210 euros por debajo de la nacional: 'Hay jóvenes que cobran más que yo
- En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: 'La conexión con Cataluña no se pierde
- Boda aristocrática en Cáceres: 'sí quiero' en San Mateo y celebración en Las Seguras
- Cataluña vende cada año a Extremadura productos por valor de 240 millones de euros y le compra por 118 millones
- El pueblo de Cáceres que tiene un Cristo de leyenda, un sendero premiado y hasta una lengua propia
- El Cristo Negro vuelve a salir este domingo en Cáceres: horario y recorrido de una procesión extraordinaria
- Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades
- La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro