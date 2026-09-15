Crimen en Palma: "Le dio un cabezazo y en un segundo le clavó el cuchillo recto en el pecho"
Varios jóvenes que conocían a los dos implicados dicen que la víctima no se metía con nadie: "Hodaifa era muy tranquilo"
«Le dio un cabezazo y un segundo después tenía un cuchillo en la mano y se lo clavó recto en el pecho». Un joven reproducía el gesto ayer por la mañana para explicar cómo se produjo el homicidio de un chico de 19 años la noche anterior en Son Gotleu, en Palma. Tanto la víctima como el presunto agresor, que fue arrestado poco después por la Policía Nacional, eran argelinos y habrían discutido por el pago de una deuda.
Varios jóvenes argelinos que se congregaron ayer por la mañana en las inmediaciones del lugar del apuñalamiento conocían a los dos implicados: «Aquí nos conocemos todos». Se mostraron muy afectados al recordar que Hodaifa, el fallecido, de 19 años, «era muy tranquilo, no se metía nunca con nadie».
Su opinión respecto al presunto agresor, Yassar, era distinta. «Es un chulo y consume mucha droga, de todo menos tusi, que no le gusta. Venía aquí con un cuchillo y se ponía tonto». Los jóvenes comentan que ya había estado implicado en otros delitos y había estado ingresado en es Pinaret, de donde se fugó aprovechando un permiso. «No era amigo nuestro, solo conocido. Le saludábamos y nada más».
Los jóvenes explicaban que tanto Yassar como Hodaifa llegaron a Mallorca siendo menores y hace unos dos años estuvieron juntos en un centro de acogida . Yassar pasó luego por es Pinaret, pero se había fugado, cuentan. Ahora no sabían dónde vivía ninguno de los dos. «Puede que en algún piso okupado, no lo sabemos».
Sobre los problemas que habrían llevado a Yasar a es Pinaret no se mostraron muy explícitos. «Por algún robo», cuentan, «y también tuvo peleas en el centro de acogida».
Tampoco quisieron explicar el motivo del homicidio. «Era por una deuda, le debía dinero». Pero sin aclarar el origen.
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Fuente: Diario de Mallorca
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