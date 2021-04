El 25,6% de los estudiantes extremeños que comienza una carrera en la Universidad de Extremadura abandona los estudios sin titular. Es prácticamente uno de cada cuatro alumnos de la Universidad de Extremadura, un dato mejor que la media de las universidades españolas, cuya tasa de abandono es del 33%, es decir, uno de cada tres universitarios.

Este es uno de los indicadores que analiza el último informe del Ministerio de Universidades, Datos y cifras del sistema universitario español (2020-2021), que estudia y compara diferentes estadísticas de los principales campus del país.

El estudio, que acaba de publicarse hace unos días, recoge los datos de abandono relativos al curso 2014-2015 y muestra, además, que de ese 25,6% de extremeños de nuevo ingreso que dejan sus estudios, el 9,5% lo hace para cambiarse a otra titulación, algo que en el conjunto de los universitarios españoles se sitúa en el 12%. Como dato significativo, el informe destaca que hay grandes variaciones entre las distintas ramas (más elevado en Artes y Humanidades y menos en Ciencias de la Salud) y «una importante relación del abandono con la nota de admisión». Asimismo, en el 2014-2015 el abandono de los estudios se grado en la UEx se realizó en el primer curso en un 16,4% de los casos.

Detalla también que el 17,9% de los extremeños que comenzaron sus estudios en la UEx en el curso 2016-2017 abandonaron en el primer año de carrera, mientras que ese curso fueron un 8,4% los que optaron por cambiarse de titulación. Nuevamente, ambos datos están por debajo de la media nacional de ese año (abandono del 21,8% en el primer año y cambio de estudios en ese primer año del 8,7%).

En cuanto a los estudios de máster, el 18,9% de los universitarios extremeños dejó esta formación (un dato ligeramente peor que la media nacional, del 18,2%) y el 1,7% de los alumnos cambiaron de estudios en la región frente al 2,2% estatal.

MOVILIDAD / El informe también revela que el 53% de los estudiantes que realizan la selectividad en Extremadura se queda a estudiar en la universidad extremeña, según los datos recogidos del curso 2019-2020. De esta manera, la comunidad está entre las que menos retienen a sus propios estudiantes preuniversitarios. De hecho, solo Castilla-La Mancha (49%) y La Rioja (32,9%) tienen un dato más bajo que Extremadura. En el lado opuesto destacan Cataluña (98,3%), Madrid (95%), Comunidad Valenciana (91,3%), Andalucía (89,1%) y Galicia (85,9%).

En el caso extremeño, el 47% restante de los universitarios que realizan las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad y se van fuera a estudiar optan principalmente por campus de Andalucía (que se lleva a un 17,8% de los alumnos extremeños), pero también de Castilla y León (un 13%) y de Madrid (un 12%).

El informe del ministerio dedica un capítulo aparte a las becas estatales. En este caso, los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura apenas representaban en el curso 2018-2019 el 1,6% de los universitarios españoles, sin embargo, suponían el 2,5% del total de los becados por la administración estatal.

Y en cuanto a los precios públicos, el estudio refrenda que la comunidad es la sexta más asequible para estudiar en la universidad. En concreto, el precio medio del crédito en primera matrícula en la UEx se sitúa en 14,8 euros. Más bajo está en Galicia, la más barata del país, de media, con 11,8 euros por crédito; Canarias (12 euros); Andalucía (12,6); Asturias (12,7) y Cantabria (13,1). La media estatal es 18,6 euros.

«Sentía que no era mi sitio»

«El sistema educativo tiene que tener en cuenta que hay gente que tiene muy clara una vocación y se enfoca directamente a unos estudios, pero hay otros muchos alumnos que no tienen claro su futuro. Cuando llegas a la ESO vas eligiendo algunas asignaturas que te pueden gustar más o menos y en Bachillerato te empiezan a meter presión con selectividad, es uno de los exámenes más importantes de tu vida y te quita tiempo para pensar en una de las cosas que sí que es determinante: a qué te quieres dedicar. Hay gente que lo tiene claro, pero otros como es mi caso, no. Y no es hasta 2º de Bachillerato cuando hacen un día la jornada de puertas abiertas en la universidad, justo cuando más presión tienes por la selectividad. Eso explica que al final es común que puedas elegir algo que luego no te guste».

Esto que cuenta Daniel Soleto, pacense de 21 años, es precisamente su experiencia. Como no tenía clara una profesión, en el instituto fue cursando las distintas materias de la rama de ciencias y cuando aprobó selectividad se matriculó en una carrera de su área, en Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Extremadura. «No sabía qué estudiar, pero sí que me gustaba la tecnología».





De Badajoz a Cáceres // Así que en el 2018 hizo las maletas y se mudó a Cáceres para iniciar su etapa universitaria. Los primeros meses fueron de adaptación, de conocer a gente nueva, de empezar a ver materias desconocidas... «Allí estaba genial, pero cuando llegaron los exámenes me di cuenta de que en realidad no me gustaba la carrera. Aprobaba, pero no me sentía a gusto y después de los exámenes de enero decidí dejarlo». Necesitaba parar y reflexionar sobre su futuro. «Aproveché esos meses para prepararme de nuevo selectividad para subir nota, para investigar sobre otras carreras, para sacarme el carnet, estudiar inglés...».

Cuando pasó su segunda selectividad ya tenía clara su elección: el doble grado de Comunicación Audiovisual e Información y Documentación. «Ahora sí siento que este es mi sitio, pero he necesitado un tiempo para darle vueltas. Socialmente se ve mal dejar una carrera, porque parece que tiras la toalla y que pierdes un año, pero realmente no es así, hay gente que lo necesita y en mi caso ha sido un tiempo necesario para tomar la decisión acertada», cuenta.





Más tiempo y orientación // A su juicio, la falta de tiempo en los cursos con más presión es uno de los principales problemas para de aquellos estudiantes que no tienen clara una vocación. Pero también echa en falta más ayuda y asesoramiento durante la etapa en el instituto. «Ahora que lo veo con más perspectiva, creo que todo esto se tiene que trabajar más en los centros de Secundaria y mucho antes, no vale que en 2º de Bachillerato con la presión de la selectividad, no lleven a las facultades. Hay que poner el foco en las opciones de futuro que tienen los estudiantes desde que están en la ESO por lo menos. Y no solo hablo de la universidad, sino también de los ciclos formativos. Si se pusiera más el foco ahí, habría menos abandono», reflexiona.