II Foro Internacional de Economía Sostenible: «El emprendimiento debe ser sostenible para que pueda ser exitoso»

El emprendimiento debe ser sostenible o no puede convertirse en emprendimiento exitoso. Esta es una de las conclusiones del II Foro Internacional de Economía Sostenible ‘Un decálogo para el emprendimiento sostenible de éxito’ celebrado el pasado viernes 19 de abril en la Sede de Cajalmendralejo en Almendralejo. Fue un encuentro participativo, cercano y emocionante, en el que se indagó sobre las cualidades de los emprendedores de éxito actuales y las que buscan las entidades financiadoras de este tipo de proyectos. Cerca de doscientas personas asistieron al foro, la mayoría jóvenes estudiantes universitarios y de FP, que realizaron interesantes preguntas a las tres mesas en las que se estructuró el debate. Fue, en definitiva, una provechosa jornada de la que saldrá en breves fechas un decálogo para el emprendimiento sostenible de éxito. El foro está patrocinado por Fundación Cajalmendralejo y Mapfre.

Este II Foro Internacional del Emprendimiento se enmarca en el tercer eje de la alianza ‘Extremadura es futuro’, punto de encuentro entre el mundo académico, el sector financiero, y el ámbito empresarial; para desarrollar acciones y soluciones hacia un modelo de desarrollo sostenible en Extremadura. Así mismo, se pretende fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento en las finanzas aplicadas al cuidado social y la sostenibilidad.

Pedro Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura. / Juan José Ventura

Pedro Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura (UEx), explicó que el foro tiene como fin conectar la Universidad y la empresa, y a ambos con la sociedad para «fomentar el emprendimiento de nuestros egresados y consolidar los grupos de investigación, así como el desarrollo de iniciativas empresariales potenciando recursos como el patrimonio o las energías limpias», afirmó. Además, el emprendimiento sostenible tiene un beneficio adicional, pues previene el abandono juvenil de las zonas rurales. Salguero explicó programas como el Unirural, Sapiem, Explorer UEx o UEx emprende, entre otros.

"Debemos seguir trabajando para canalizar nuestra oferta académica con los nuevos perfiles profesionales. En definitiva, fijar y retener talento en nuestra región a través de una actividad empresarial sostenible y viable a largo plazo", concluyó.

Antonio Huertas, presidente del Consejo Social de la UEx y presidente de Mapfre . / Juan José Ventura

Antonio Huertas, presidente del Consejo Social de la UEx y presidente de Mapfre afirmó al respecto: «esta es una oportunidad magnífica, hoy os hablarán del mundo de la universidad, de la empresa y la banca, todos expertos de la economía sostenible. El Consejo Social es un grupo heterogéneo que busca apoyos en la sociedad extremeña para mejorar la actividad económica. Dentro de poco vais a tener la responsabilidad de buscaros la vida y hablar con empresas, y aportarles vuestro talento. No debéis de hacer caso de informaciones agoreras que aseguran que no hay futuro. Tenéis todas las oportunidades en el mundo del trabajo y el emprendimiento. Nada ha sido fácil, ni nos lo han regalado. El emprendimiento es fundamental y la base real del empleo».

Fernando Palacios, presidente de Cajalmendralejo; Mercedes Vaquera, consejera de Educación; y José María Ramírez, alcalde de Almendralejo. / Juan José Ventura

Mercedes Vaquera, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional elogió el trabajo realizado por los directores del foro, los profesores Antonio Fernández Portillo y Mari Cruz Sánchez. Sobre todo destacó el papel de la alianza Eu GREEN, European Universities, que aglutina el trabajo de nueve universidades europeas elegidas estratégicamente. «Este proyecto –dijo- es de gran importancia para toda Extremadura y su futuro. Tenemos que mantener al talento para que se quede en Extremadura, pues educación, ciencia y emprendimiento tienen que ir de la mano. No podemos hacer acciones aisladas. Todo debe hacerse de manera transversal y girar en torno de la empresa. Hemos estado mucho tiempo de espaldas a ellas y eso es un gran error. La sostenibilidad es una ventaja competitiva porque nos va a ayudar a especializarnos. Tenemos los mejores estudiantes y un panel docente increíble a todos los niveles y una gran cualidad: especialización de la empresa en sus productos y actividades».

Por su parte el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, se mostró muy orgulloso de que la ciudad haya acogido el foro y apuntó: «Cuando hablamos de sostenibilidad la confundimos con el medioambiente. La sostenibilidad es dejar una mejor sociedad para el futuro».

Primera mesa: Situación actual del emprendimiento sostenible. / Juan José Ventura

La empresa sostenible como fuerza de cambio

La primera mesa redonda del foro hizo una radiografía del emprendimiento sostenible. Ana Fernández Laviada, presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España, explicó que «en Extremadura ha ido mejorando, pero partíamos de una situación difícil. Sobre todo preocupa la intención emprendedora, pues necesitamos que crezca. El emprendimiento es sostenible cuando tiene en cuenta implicaciones sociales y medioambientales. No se pueden crear empresas si estas no son sostenibles».

Por su parte, Manuel Redondo García, director ejecutivo del Centro Internacional Santander Emprendimiento calificó «el emprendimiento de deporte de alto riesgo. Aprecio cada vez una mayor componente social en los emprendedores, pues la sostenibilidad es un relato de confianza. Los emprendedores suelen ser personas vehementes y comprometidas con el planeta, y se han visto obligados a abordar la sostenibilidad, aunque no la tuvieran en su hoja de ruta. En la medida que implantemos la digitalización en los medios rurales seremos más competitivos».

Francisco Pizarro Escribano, director de Desarrollo de Negocio de FUNDECYT-PCTEX, tuvo un mensaje alentador: «Desde Extremadura se ganan muchas ligas y existen casos de éxito de emprendedores que han nacido en la Uex. Según el informe Cotec, Extremadura es una de las regiones en las que más crecen las empresas gacela». Añadió que Extremadura no puede crear polos tecnológicos. «Creemos que debe haber un modelo distribuido. Por ejemplo, los Trabajos de Fin de Máster deben convertirse en ideas de negocio en las incubadoras empresariales».

Juan José Maldonado Briegas, director del servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la UEx, recalcó que sostenibilidad y emprendimiento están estrechamente vinculadas. «Hay muchas opciones para emprender aquí. Tenemos que establecer el itinerario del emprendimiento. Hay que hacer un mapa y conectar las iniciativas».

Segunda mesa: Ecosistemas para el éxito de emprendedores sostenibles. / Juan José Ventura

Ecosistemas de éxito de emprendedores

¿Cuáles son las condiciones para que los proyectos empresariales prosperen? Ese fue el tema de la segunda mesa. En este sentido, hay que reconocer que la Universidad es una pieza fundamental del sistema, pues el talento pasa primero por ella.

María José González, directora de UGR Emprende de la Universidad de Granada, explicó que allí han desarrollado un centro para llevar el espíritu emprendedor a todos los rincones de la institución. «Creo que la última década ha habido un desarrollo importante de los ecosistemas de emprendimiento, pero cuando analizamos los factores aún persisten problemas como el acceso a la financiación, dificultades de encontrar asesoramiento y mentorización, la necesidad de retener el talento… La sostenibilidad requiere de nuestros emprendedores nuevas capacidades y creatividad para responder a problemas sociales y medioambientales. Eso sí, la digitalización está cambiando la forma de hacer las cosas y hay que prestar atención a los ecosistemas emprendedores digitales».

Por su parte Ana Fernández Laviada, presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España, se mostró más pesimista porque «no tenemos un país con cultura emprendedora y sí del funcionariado. Todo el mundo quiere a opositar y eso frena la creación de empresas y la innovación. Además, España es el país con mayor miedo al fracaso», indicó.

Hernani Barros, líder del paquete WP#4 de la alianza EU GREEN, es profesor de emprendimiento y desarrollé el primer videojuego para aumentar el ejercicio físico en ambiente hospitalario. «Tenemos infraestructuras y servicios, pero no tenemos las personas con talento para desarrollar proyectos. Por eso me gusta ver esta sala llena de jóvenes alumnos».

Francisco Javier Mesías, director en la UEX para Transferencia Tecnológica y el Emprendimiento, afirmó que «la falta de coordinación es habitual en el mundo del emprendimiento. Creo que es fundamental integrar estas competencias de emprendimiento dentro de los programas formativos. Es una formación muy teórica y nada práctica. Hay que darle un enfoque novedoso y cercano, con mentores que ayuden a definir los proyectos. Los alumnos deben participar desde el principio para que generen un valor a la sociedad».

Tercera mesa: La financiación del emprendimiento sostenible. / Juan José Ventura

La financiación del emprendimiento sostenible

Miguel Angel Mendiano, director general de Extremadura Avante, recalcó en la tercera mesa del foro que «la financiación nunca va a ser un problema con Extremadura Avante», ya que dispone de muchas herramientas para ello. «Lo importante es que tengáis una idea, apostéis por ella y, si el proyecto es interesante, se os va a ayudar siempre. A veces es mejor la actitud que la aptitud para conseguir financiación. No os voy a engañar: Ser empresario es duro, pero muy divertido. Aprovechad las ayudas que os brindamos».

Ángel Jaén, director general de Cajalmendralejo, aseguró que el primer problema que se encuentra un emprendedor es que no tiene garantías suficientes para acceder a una financiación privada. «Y no podemos permitirnos el lujo de perder una iniciativa de emprendimiento. Necesitamos crecimiento económico perdurable, que es igual a sostenible. Nosotros cuando no podemos obligar a formalizar operaciones se hace necesaria la colaboración público-privada».

A continuación, José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo, director general adjunto financiero de Mapfre, afirmó que lo más importante es encontrar a gente que se quiere comer el mundo y «Extremadura es la región que mejor posicionada está al respecto, como ya sucedió con los conquistadores. Encontrar financiación o capital no es imposible. Si alguien cree en su proyecto la financiación viene después. Nosotros financiamos muchos proyectos en capital, Estamos montando 5 plantas de biometano y el proyecto nació de una idea. Cuando alguien que tiene una buena idea necesita un buen plan de negocio. Desgraciadamente, todo eso se aprende sobre la marcha por desgracia»

Celina Pérez Casado, directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, concluyó: «Extremadura es el mejor lugar para emprender y estamos construyendo todos los soportes para que así sea. Estamos poniendo programas en colaboración con instituciones para que no caiga ninguno. Se trata de un trabajo muy personalizado que realizan los Puntos de Acompañamiento Empresarial. Primero ayudamos con la idea, con el plan de empresa o los dirigimos a otras empresas. Una vez solventado esto, pasamos a saber si el proyecto es viable, y entonces vemos el tema de las ayudas. Todo eso lo unimos con la colaboración con Extremadura Avante. No se trata de que en base a unas ayudas una idea sea más viable. Hay que tener clientes, no ayudas».