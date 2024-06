‘El valor de la experiencia’ finaliza con un emocionante encuentro entre mentores y ‘mentees’

Emoción a flor de piel entre mentores y ‘mentees’ (aprendices). Así fue la sesión final del programa Mentoring 2024 de la Universidad de Extremadura en la Facultad de Educación y Psicología, campus de Badajoz.

Alicia P. González, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx; Pedro Fernández Salguero, rector de la UEx; y Pilar Izquierdo, Secretaria Gerente del Consejo Social de la UEX. / Juan José Ventura

El acto contó con la intervención del rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, quien puso el broche final recordando términos relevantes para el programa «Hay una serie de palabras que reflejan el objetivo del programa, la implicación y el interés que ha despertado: acompañamiento, actitud, incertidumbre y certidumbre, agradecimiento, amistad, cercanía, aprendizaje mutuo, futuro, madurez y juventud como término complementario, disponibilidad, transferencia de experiencias entre mentores y ‘mentees’ y compromiso extremeño».

Antonio Huertas, presidente del Consejo Social de la UEx y presidente de Mapfre. / EL PERIÓDICO

De manera telemática intervino el presidente del Consejo Social de la UEx y presidente de Mapfre, Antonio Huertas, quien indicó que «la experiencia es uno de los principales activos de una sociedad. En Extremadura tenemos mucho talento que debe ser legado a las siguientes generaciones. La Alianza Extremadura es Futuro es un éxito colectivo gracias a las más de 300 instituciones públicas y privadas que han movilizado 3 millones de euros en 2 años. Son 2.000 universitarios los que han aprovechado esta oportunidad en algunos de los ejes de la Alianza. En septiembre volveremos».

Alicia Pérez González, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, añadió que la metodología de trabajo ha sido muy innovadora y podía haber resultado o no. «A ver si el año que viene podemos hacer reclutamiento de más mentores y que las ‘mentees’ sirvan de embajadoras del programa para que más mujeres se sumen a la iniciativa».

Pilar Izquierdo, secretaria gerente del Consejo Social señaló que «todos los reportes nos llevan a pensar a que el programa ha sido un éxito. La puntuación del acompañamiento de los mentores ha sido fabulosa. Os pediremos que nos sigáis acompañando en la segunda edición, con vuestras propuestas».

Rubén García Codesido, presidente de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT Madrid y formador del programa) recordó que el mentoring es un proceso, que requiere rigor, disciplina y dedicación. «En aquella primera reunión en noviembre teníamos presente a empresarios, pero no a mentores. Había mucha incertidumbre, pero se creó una relación y un ecosistema que se ha mantenido en estos seis meses. Uno de los mentores dijo que no era viejo, que acumulaba mucha juventud. La asistencia fue siempre perfecta, lo que demostró el grado de implicación de todo el equipo. Esa transformación se logró porque esos directivos son mentores. Me siento orgulloso de permanecer a esta primera edición. Pido a la universidad que el reto sea cada vez mayor porque los mentores dan mucho de sí».

Mentores y 'mentees' explican cómo fue la experiencia. / Juan José Ventura

El objetivo de este programa es fomentar el desarrollo del potencial humano y profesional de nuestros estudiantes, guiados por personas con una amplia experiencia. Así mismo, constituye una oportunidad única para aquellas personas que deseen convertirse en mentores, inspirando y guiando a la próxima generación de líderes y visionarios.

Mentoring UEx es una metodología práctica destinada a desarrollar el potencial de las personas, basada en la transferencia de conocimientos, en el aprendizaje a través de la experiencia y las preguntas inspiradoras, todo ello dentro de un programa estructurado en el que se establece una relación personal y de confianza entre un mentor o mentora que guía, estimula, desafía y alienta al ‘mentee’ según sus necesidades, para maximizar su talento y sacar al exterior la mejor versión de sí mismo.

Encuentro entre mentores y 'mentees' el pasado mes de febrero. / EL PERIÓDICO

Mentoring UEx, perteneciente al II Eje de la Alianza Extremadura es futuro, fue presentado en Cáceres en noviembre del año pasado. Arrancó con la colaboración del Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial (SECOT) y el Club Senior de Extremadura para la búsqueda y formación de mentores.

Una vez seleccionados, su formación tuvo lugar a principios de año en la Facultad de Formación del Profesorado en Cáceres con 23 mentores de distintas ramas de conocimiento.

La formación, fue impartida por Rubén García Codesido, presidente de SECOT Madrid, con el apoyo de manuales y guías elaboradas por BE-UP

Los mentores tuvieron la oportunidad de presentarse brevemente en un minuto, conocer los objetivos, su rol y herramientas para llevar a cabo las sesiones.

Sesión de formación de los mentores. / EL PERIÓDICO

Durante 6 meses, los mentores recibieron la formación necesaria para poder asesorar a todos aquellos estudiantes y recién titulados de la Universidad de Extremadura que querían participar. El vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, se encargó de la captación de los mismos. Para ello utilizó las Oficinas de Orientación Laboral del Servicio de Prácticas y Empleo y el Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la UEx, SAPIEM.

Encuentro mentor – ‘mentee’

En febrero los 30 ‘mentees’, seleccionados de entre más de 100 solicitudes recibidas, tuvieron la oportunidad de entrevistarse con los mentores, mediante cuatro rondas de entrevistas breves de cinco minutos de duración, para establecer un primer acercamiento y contacto, que ayude a tomar la decisión de quién será su mentor para acompañarle en esta gran oportunidad durante seis meses. El match mentor-mentee estuvo a cargo del Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx.

Seguimientos

Se han realizado cuatro sesiones de seguimiento de mentores de manera telemática durante el transcurso del programa. Los seguimientos han estado a cargo de Rubén García, Presidente de SECOT Madrid, acompañado por Pilar Izquierdo, Secretaria del Consejo Social de la UEx y Rocío Blas, Directora de la oficina de prácticas y empleo de la UEx. Por otro lado, se ha realizado una sesión de seguimiento de mentees de manera telemática a cargo de Rocío Blas, Directora de la oficina de prácticas y empleo de la UEx y acompañado por Pilar Izquierdo, Secretaria del Consejo Social de la UEx. Además, se les ha lanzado un cuestionario de donde pueden extraerse las siguientes conclusiones, en una escala de 0 a 5, en el que la satisfacción general del mentor es de 4,35.

Los perfiles de los mentores son muy diversos. La mayoría son socios del Club Senior de Extremadura, peor también contamos con la participación de 2 mentores de Mapfre, 1 de Santander, 1 mentores de SECOT y del sector académico, financiero y sanitario entre otros.

En cuanto a los mentees, el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, en colaboración con el Servicio de prácticas y Empleo de la UEx, realizó una selección de entre más de 100 solicitudes por parte de estudiantes y titulados que querían participar en el programa. Fueron seleccionados más de 30 ‘mentees’ de los cuales 27 fueron asignados a un mentor.

21 ‘mentees’ de 16 titulaciones distintas, la mayoría estudiantes, han completado el Programa Mentoring UEx. Las titulaciones predominantes han sido ADE y Economía, seguidos de ´Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Magisterio, Carreras de Ciencias como Biología o Bioquímica.

Testimonios

En el acto de clausura del programa, la ‘mentee’ Helen González indicó que «sesión tras sesión fuimos avanzando y logrando objetivos. Termino la carrera en 5 días y me encontraba muy perdida. Pepe (su mentor) me ha ayudado mucho en orientarme».

José Pedro Pérez añadió que «con Helen rápidamente identificamos el objetivo y todo fue muy fácil. Me he llevado una sorpresa de su gran trabajo».

La ‘mentee’ Laura Amaya aseguró que «el programa me ha parecido una gran idea. Gracias por introducirme en el mundo laboral, donde las relaciones son muy importantes. Al final el estar en ferias y mantener contacto con personas con experiencia es muy importante».

Jorge Gruat, su mentor, explicó que está en el programa a través del Club Senior de Extremadura. «Soy un empresario que lo fui a la fuerza por un problema familiar sin poder formarme en la universidad. Ojalá yo hubiera tenido un mentor en su momento. Nuestra gente joven tiene ganas de hacer cosas y de hacerlas en Extremadura».

El ‘mentee’ Antonio Carmona explicó cómo su mentor se fue adaptando a las sesiones. «Uno de los grandes aprendizajes ha sido cómo elaborar currículos competitivos y conocer cómo es la vida en un despacho de abogados», dijo.

El mentor Antonio Rosa ironizó diciendo que se iba a matricular en psicología «porque me van a hacer falta esos conocimientos el año que viene. Voy a seguir mentorizando a mis alumnos y enseñándoles todas las alternativas que tienen a su disposición. El programa tiene que ser más largo y funciona mejor con egresados que con estudiantes».