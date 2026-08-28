La Universidad de Extremadura convoca unos premios para impulsar investigaciones sobre economía social

La Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC) de la Universidad de Extremadura ha convocado el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM) en Economía Social, una iniciativa destinada a reconocer investigaciones universitarias con capacidad para generar un impacto real en el desarrollo económico y social de Extremadura.

La convocatoria, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Extremadura y el patrocinio principal de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura, está dotada con 3.000 euros y distinguirá los mejores trabajos defendidos en la UEx entre los cursos 2020/2021 y 2024/2025.

Compromiso con la excelencia académica

Se concederán 1.000 euros al mejor TFG y al mejor TFM, además de dos accésits de 500 euros cada uno, reforzando así el compromiso institucional con la excelencia académica y la investigación aplicada.

Los premios ponen el foco en cuestiones estratégicas para el sector, como la digitalización, la innovación social, la sostenibilidad, el empleo, la financiación, el desarrollo territorial y la gobernanza de las entidades de economía social.

El objetivo es identificar y dar visibilidad a propuestas innovadoras que contribuyan a fortalecer un modelo económico basado en la cooperación, la cohesión social y el desarrollo sostenible.

Además de reconocer el esfuerzo investigador del estudiantado, la iniciativa busca estrechar los vínculos entre la Universidad y el tejido económico y social extremeño. Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por personal académico y especialistas de reconocido prestigio, que valorarán la originalidad, el rigor metodológico, la aplicabilidad de los resultados y su contribución al avance de la economía social.

Hasta el 10 de septiembre

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 10 de septiembre de 2026 mediante correo electrónico. La resolución se hará pública antes del 20 de septiembre, mientras que la entrega de premios tendrá lugar en un acto institucional organizado por la Cátedra CESYC antes de finalizar ese mismo mes.

Con esta convocatoria, la Universidad de Extremadura reafirma su apuesta por una investigación comprometida con los desafíos sociales y económicos del territorio y por el papel transformador de la economía social como motor de desarrollo, innovación y empleo en Extremadura.