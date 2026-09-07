Eurocaja Rural y la Universidad de Extremadura refuerzan su colaboración para impulsar la formación práctica del alumnado

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, han mantenido un encuentro en el campus de Badajoz para dar visibilidad al convenio de cooperación educativa suscrito entre ambas instituciones, un acuerdo destinado a favorecer la formación práctica del alumnado universitario y acercarlo al entorno profesional mediante la realización de prácticas académicas externas en la entidad financiera.

El convenio contempla la realización de prácticas curriculares y extracurriculares de estudiantes de la Universidad de Extremadura en Eurocaja Rural, dentro del marco establecido para las prácticas académicas externas universitarias. La iniciativa está dirigida al alumnado de grado, máster, doctorado y títulos propios de la UEx.

Formación práctica y acercamiento al entorno profesional

El acuerdo permitirá que Eurocaja Rural ofrezca anualmente, en función de sus posibilidades y de acuerdo con los centros correspondientes de la Universidad de Extremadura, un determinado número de plazas para la realización de prácticas.

La UEx propondrá al alumnado interesado y Eurocaja Rural seleccionará a los estudiantes atendiendo a su idoneidad y a las características del departamento en el que vayan a desarrollar su periodo formativo.

Cada estudiante contará con un plan formativo específico, en el que se establecerán los objetivos educativos, las competencias que deberá adquirir y las actividades que desarrollará durante su estancia. Asimismo, el alumnado dispondrá de una doble tutorización, con un tutor o tutora profesional de Eurocaja Rural y otro académico de la Universidad de Extremadura.

De esta forma, la colaboración pretende facilitar que los universitarios puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios, desarrollar competencias profesionales y conocer de primera mano el funcionamiento y las dinámicas propias del entorno laboral.

El convenio establece dos modalidades de prácticas. Por una parte, las curriculares, cuya duración será la determinada en la memoria verificada de cada titulación; y, por otra, las extracurriculares, de carácter voluntario y concebidas igualmente como complemento a la formación universitaria.

Para acceder a cualquiera de ellas será necesario estar matriculado en alguna de las enseñanzas de la Universidad de Extremadura o de sus centros adscritos. También podrán acogerse al convenio estudiantes procedentes de otras universidades que estén realizando estudios en la UEx a través de programas nacionales o internacionales de movilidad.

La cooperación entre la Universidad de Extremadura y Eurocaja Rural permitirá mejorar la conexión entre la formación universitaria y el tejido empresarial, favoreciendo que el alumnado pueda adquirir experiencia y competencias en contextos profesionales reales antes de finalizar su etapa académica.

La colaboración tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo de hasta otros cuatro años, consolidando así un marco estable de cooperación entre ambas instituciones para favorecer la formación práctica y el acercamiento del talento universitario al ámbito profesional.

Contrataciones alumnado en Eurocaja Rural

El 58% de todas las contrataciones que se formalizaron en la Caja en 2025 procedían de estudiantes en prácticas y más de un 50% del alumnado que inició el programa de invierno en el mes de febrero prorrogaron sus prácticas. En 2026, durante el primer periodo, realizaron prácticas en Eurocaja Rural 105 alumnos, a los que se suman 93 en este segundo periodo, lo que refleja la continuidad y el alcance del programa formativo de la entidad financiera.

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Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Extremadura, Asturias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 27 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 520 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.