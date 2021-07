La Universidad Popular de Villanueva de la Serena programa a partir del próximo 4 de agosto una nueva edición del ciclo del cine de verano. Como en años anteriores, el lugar elegido para las proyecciones es el auditorio del parque de El Rodeo.

Las proyecciones seleccionadas este año son ‘El regreso de Mary Poppins’, el próximo 4 de agosto; ‘Onward’, el día 11; ‘Volando Juntos’, el 18; y finalmente el día 25 ‘Padre no hay más que uno’.

Las películas se proyectan a partir de las 22.00 horas, con un aforo de 250 personas. Este año, debido a las medidas de prevención del Covid-19, hay que recoger las entradas, que son gratuitas, en el mismo auditorio justo antes de la proyección.

También como prevención, los asientos asignados son los mismos bancos del auditorio, no permitiéndose este año sillas o hamacas propias. Además, no se permite comer, beber y por supuesto, fumar. En el caso de que no se pudiera celebrar en El Rodeo, la proyección se trasladaría al cine-teatro Las Vegas.