Los regidores de las corporaciones municipales de Don Benito y Villanueva de la Serena, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, anunciaron este lunes en rueda de prensa que será necesario que el ‘sí’ a la fusión entre ambas localidades alcance al menos los dos tercios de los votantes como límite para seguir hacia adelante con el proceso. Por ahora la pregunta aún no se ha decidido y podrán participar en la votación las personas mayores de 18 años inscritas en el censo electoral de los dos municipios.

Bajo una enorme expectación mediática y con el lema Un proyecto de futuro que nos une, ambos alcaldes presentaron en un acto ante los medios de comunicación el proyecto de unión entre ambas ciudades, aportando nuevos detalles al respecto. En concreto, ambos ediles anunciaron que comenzaron a trabajar en este proceso en 2019, pero a diferencia de otras veces lo hicieron con «absoluta discreción» y alejados del ruido mediático. Además, informaron que la previsión es la de celebrar la consulta popular en el segundo semestre del próximo año. En este sentido, Miguel Ángel Gallardo señaló al respecto estar «convencido» de que un 66% es apoyo «suficientemente mayoritario» para hacer realidad el proceso. Además, apuntó que en caso de no llegar a los dos tercios de votos favorables aparcarán el proyecto y ambas ciudades seguirán viviendo «en paralelo», pero con la «tranquilidad de saber que lo intentamos», añadió. Una iniciativa que en el caso de contar con el apoyo ciudadano culminará en 2031 con la creación de una nueva ciudad y que sumará a más de 60.000 habitantes, lo que la convertirá en el tercer municipio más grande de Extremadura por población tras Badajoz y Cáceres. De hecho, cabe recordar que la localidad superaría a otras siete capitales de provincia. No obstante, Gallardo precisó que los procesos de fusión deben partir de la «voluntad de la ciudadanía» y que no podría aprobarse «con una mayoría exigua». Si bien, ambos ediles se mostraron optimistas de cara a alcanzar esa cifra y afirmaron que lucharán por llegar al menos a un un 90%.

Respaldo

Durante el acto de presentación ambos alcaldes explicaron también que el proyecto cuenta con el beneplácito de los distintos grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura, así como el de los expresidentes de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago. Gallardo, además, agradeció a Fernández Vara el «apoyo» mostrado desde el primer momento. También anunciaron que el propio presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez «avala» el proyecto.

Además, José Luis Quintana apuntó que a su juicio la unión les permitirá conseguir «cosas que no lograríamos por separado, ya que estamos en una zona con un potencial económico increíble». Por ello, señaló que «no podemos dejar pasar esta oportunidad», al tiempo que afirmó que tanto él como su homólogo en Villanueva de la Serena se comprometen a no presentarse para ser alcalde de la ciudad resultante del proceso.

Gallardo recordó también que a diferencia de otros intentos similares llevados a cabo en el pasado en esta ocasión la «discreción» ha sido clave y lo hace convencido de que el proceso persigue el objetivo de «llenar de oportunidades a un nuevo municipio». Asimismo, Gallardo fue tajante al afirmar que este proyecto de unión “es un ejemplo de que la España vaciada puede ponerse las pilas para no rendirse a un destino incierto se une para generar certidumbres; y ante la zozobra y el miedo presentamos un proyecto lleno de ilusión y oportunidades”. Cree, además, que el proceso parte de la voluntad de dos alcaldes que tienen un proyecto político en sus municipios de largo recorrido y quieren ofrecer un último servicio a su pueblo”.

Ambos alcaldes también mostraron su «firme convicción» de que este es el «mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos para que tengan mejores oportunidades». Un legado que no se completaría hasta comienzos de la próxima década. Si bien, la hoja de ruta marcada, de conseguirse el respaldo popular, establece que las dos corporaciones municipales deberán aprobar la disolución en sesión plenaria, un resultado que también comprometerá a las siguientes corporaciones hasta la definitiva disolución. Eso sí, recordaron que las corporaciones venideras «no podrán revocar el acuerdo». Ahora, los siguientes pasos a dar se centrarán en «concienciar a los ciudadanos de que esto es bueno para las futuras generaciones».

Entidades locales menores

Sobre las entidades locales menores, Gallardo y Quintana señalaron que los ciudadanos de todas ellas participarán en el proceso, ya que «forman parte» de ambos municipios y que «no tendría sentido» llevar a cabo la unión de Don Benito y Villanueva para tener un único municipio y no contar con las entidades locales menores. Este miércoles a las 12 del mediodía se presentará el proyecto ante la ciudadanía en el IES Luis Chamizo.