La empresa agroalimentaria Sol de Badajoz, que realiza gran parte de su actividad económica en la localidad de Valdivia, entidad local menor de Villanueva de la Serena, cuenta ya con su primer Plan de Igualdad entre mujeres y hombres tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y CCOO Extremadura. Dicho plan tendrá una vigencia de cuatro años y en el proceso de negociación han participado la Federación de Industria con el asesoramiento de la Secretaría de Mujeres e Igualdad del sindicato obrero.

Con datos de 2020, la plantilla estuvo conformada por 392 mujeres y 522 hombres. No obstante, señala CCOO en una nota, «contar con una presencia más o menos equilibrada de mujeres y hombres en el conjunto de la plantilla no necesariamente implica que la participación dentro de la misma sea igualitaria». Por ello, se plantearon y aprobaron una serie de medidas a mejorar, como la selección y contratación no discriminatoria o el ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral.

Asimismo, a partir de ahora CCOO Extremadura pasa a formar parte de la comisión de seguimiento y evaluación de este flan con el principal objetivo de que su implantación tenga el efecto deseado en la plantilla de la empresa.

Sol de Badajoz es una empresa familiar cuya principal actividad se centra en la producción propia en campo, así como la manipulación, envasado, etiquetado y almacenamiento de productos hortofrutícolas, buscando un control absoluto del producto desde su origen hasta la comercialización final a los consumidores del mismo a nivel nacional e internacional.