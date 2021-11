La quinta edición de los Premios Alabán del Deporte Local vuelven dos años después con una gala que se celebrará el próximo 14 de enero en el teatro Imperial de Don Benito y que estará apadrinada por la tenista Olga Parres, según avanzó ayer en rueda de prensa el concejal de Deporte, Pedro Parejo. Unos premios que nacieron en 2016 como reconocimiento a los deportistas y asociaciones deportivas de la ciudad y sus entidades locales menores.

Parejo manifestó su «satisfacción» por poder volver a celebrar la entrega de estos premios, que no pudieron llevarse a cabo en 2020 debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus. «Podríamos haber entregado los premios, pero no nos pareció justo, ya que todos los deportes no se vieron afectados de la misma manera», recordó el edil.

Para este año la idea que persigue la organización de los galardones es continuar con la misma línea de lo que se venía haciendo en ediciones anteriores y no habrá cambios en las categorías de los premios. Así, se entregarán 12 galardones que premiarán los méritos deportivos conseguidos en este 2021 a excepción del premio Alabán, que una vez más premiará una trayectoria deportiva en su conjunto.

Por su parte, las candidaturas podrán presentarse desde mañana miércoles y hasta el próximo día 4 de enero de forma física en las instalaciones de la Delegación Municipal de Deportes o a través de la página web del ayuntamiento.

Además, según avanzó Pedro Parejo, en la gala de entrega de los premios habrá un espacio dedicado al break dance, nuevo deporte olímpico.