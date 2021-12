«Mi alma vuela cuando estoy en escenarios cantando para ti». Esa frase, recogida dentro de la canción ‘Tú lo haces posible’, quizás sea el verso que mejor define a Mara Miranda y sus canciones. Porque ella es así. Es natural y sencilla, pero sobre todo es una entusiasta y amante de su gran pasión: la música. Para esta cantante y compositora dombenitense llegar al corazón de quien la escucha a través de sus propias historias es su gran objetivo. Y es que este año 2021 que se aproxima a su fin será recordado por Mara como uno de los mejores de su carrera profesional al haber recibido varios premios internacionales como son el galardón Estrella Argentina y Estrella Mundial, otorgados en latinoamérica. «No me lo esperaba», señala. Pero ambos reconocimientos no llegan de la noche a la mañana, sino después de muchos años de trabajo a base «pico y pala», como a ella le gusta recordar. Porque Mara Miranda es una artista hecha a sí misma. Lejos de los focos de las grandes voces comerciales, esta artista calabazona se ha ganado poco a poco un hueco en la música.

Sus inicios

Comenzó a componer y escribir sus propias canciones con apenas ocho años, edad a la que ya tenía claro que ser cantante era su vocación. Recuerda con nostalgia su primera maqueta, grabada en el año 2000 bajo el título de ‘Sueños’. Porque esa era la Mara que soñaba con ser cantante, con triunfar en el mundo de la música, pero por encima de todo poder dedicarse en cuerpo y alma a cantar. De hecho, tanto apostó por su sueño que en 2015 llegó incluso a dejar su trabajo en un despacho de abogados, donde llevaba la contabilidad de empresas. «Era algo que no me llenaba. Todos tenemos una misión en la vida y la mía es dedicarme a la música», reconoce sin rodeos.

Fue ahí cuando publicó ‘Rompiendo moldes’, el disco que le abrió las puertas «al nivel que yo quería». Cantó en el Teatro Romano de Mérida ante 3.000 personas e hizo gira por grandes ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla o Badajoz. «De aquí no me bajo, esto es lo que quiero», pensó entonces. Fue ese salto y esa apuesta decidida la que hizo de esta empedernida cantante calabazona lo que es hoy, una artista reconocida en países como Argentina o Uruguay. «No tengo palabras que describan lo que he vivido allí. Son lugares donde se apuesta por la música en directo y se valora mucho al artista. Me trataron como una estrella internacional», relata. Y es que ‘Meraki’, su segundo álbum profesional, le abrió las puertas de América Latina.

Pero el ser reconocida en casa, en su tierra, es algo que también le gustaría. Poder sentir también el calor de su ciudad, de Don Benito. «Es difícil ser profeta en tu tierra», reconoce al mismo tiempo que asegura sentirse «orgullosa» de sus raíces. Así es Mara Miranda, la mayor de cuatro hermanos de una familia sencilla y que ha logrado abrirse camino en el siempre complicado mundo musical. Mientras, sigue preparando su próximo disco junto a Javier Catalá, guitarrista y productor que ha trabajado junto a artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miguel Bosé o Marta Sánchez.