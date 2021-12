La asociación Torre Isunza para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Don Benito ha convocado la cuarta edición del certamen literario Cartas de [Des]Amor y el segundo certamen de fotos Mercedes Gallego. Así lo ha dado a conocer la propia organización dombenitense a través de la publicación de las bases de esta convocatoria, que además contemplan que podrán participar en estos premios las personas mayores de 16 años. No obstante, como máximo se podrá escribir una carta, bien sea de amor o de desamor, y en un máximo de dos folios. Por su parte, las misivas podrán escribirse en cualquier idioma, pero en el caso de que sea distinto al castellano tendrán que acompañarse por su traducción a dicha lengua. Además, deben ser inéditas, originales y no premiadas en otros certámenes.

Por otra parte, y según aparece recogido en las bases del certamen, el jurado, en su labor de selección de la carta ganadora, valorará fundamentalmente la originalidad, la calidad literaria, la estética en la composición, la expresión, la variedad léxica y la coherencia con el tema propuesto. En este sentido, la organización establece un único premio para la carta ganadora, que consistirá en su publicación en el número de junio del próximo año de la revista de historia Vegas Altas History Review. Además, dicho jurado estará integrado por personas del mundo de la cultura relacionados con la ciudad dombenitense y su fallo será inapelable, siendo posible que el premio quede desierto si así lo consideran sus miembros.

Certamen fotográfico

En cuanto al certamen de fotos Mercedes Gallego, cabe destacar que los participantes publicarán las fotografías candidatas a través de la red social Instagram y deberán reflejar la temática del concurso buscando la originalidad de las imágenes, así como la calidad de las mismas. No obstante, para poder participar se deberá etiquetar a la cuenta de la organización. Por otro lado, la inscripción para este certamen es gratuita, aunque las personas interesadas en poder participar deberán tener una cuenta activa para poder subir las fotos y deberá ser un perfil público. Asimismo, en la convocatoria se recoge que no se admitirán vídeos ni contenidos que la organización considere no adecuados.

En cuanto a la fotografía ganadora, será valorada en un 75% por miembros de un jurado y el otro 25% restante por la cantidad de ‘me gusta’ que tenga la foto.