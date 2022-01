El Ayuntamiento de Don Benito, a través de su concejal de Desarrollo Sostenible y Fondos Europeos, Enrique Talavera, ha mostrado su disconformidad ante la nota de prensa emitida por el Partido Popular dombenitense de la semana pasada relativa a la resolución de la Comisión Jurídica de la Junta con la que procedió a la anulación de la adjudicación de la reforma de la plaza de España. En este sentido, Talavera considera «surrealista» el comunicado hecho público por los populares, en el que pedían responsabilidades al equipo de gobierno después de este revés en el proceso de ejecución del citado proyecto urbanístico.

El edil del ramo señala, en relación al Partido Popular, que se pone de manifiesto su «total desconocimiento» de este y otros asuntos municipales. Responde también a estas críticas remarcando que «ni el alcalde ni el equipo de gobierno han participado en el procedimiento de adjudicación de la plaza». Por contra, recuerda Talavera, que quien «sí ha participado es Ángel Valadés», portavoz municipal de los populares dombenitenses. Además, subraya que el dirigente político «sí es responsable directo de las decisiones tomadas», en relación a la adjudicación de las obras. Por este motivo, desde el ayuntamiento critican que el PP «faltó a la verdad por trasladar preocupación a la ciudadanía de Don Benito» y puntualizan que dichas obras están financiadas por fondos propios y no europeos, como señaló el PP la pasada semana. «Así quedó reflejado el día en el que se presentó el proyecto en la plaza de España», recuerda el concejal.

Sin interferencias

Asimismo, desde el consistorio dombenitense esperan que el Partido Popular «no confunda a los ciudadanos» y aclara las causas por las que la empresa que recurrió la adjudicación, Coldesur Proyectos, no resultó ganadora de dicho proceso.

En cuanto a la resolución de la Comisión Jurídica de la Junta, el consistorio acata dicha decisión. No obstante, explica que la empresa que presentó el recurso se quedó a unas décimas de la mejor puntuación, por lo que consideran que el objetivo de dicha empresa con su recurso es «retrotraer el expediente al momento de la valoración e intentar obtener la mayor puntuación», petición que fue desestimada por la Comisión Jurídica. No obstante, Talavera reconoce que «es cierto que en la documentación del expediente no consta una motivación de cada uno de los criterios que reciben mayor o menor calificación». Así pues, el 20 de septiembre, cuando se celebró la mesa de contratación, se valoraron los criterios objetos a juicio de valorar. En presencia de la empresa recurrente, el técnico municipal justificó de manera verbal los motivos de sus puntuaciones. «Por ello se habla de un defecto de forma», recalca Talavera. En este sentido, el edil remarca que el proceso se ha regido por los principios de «pulcritud, equidad y justicia».

Explicó también el mandatario del equipo de gobierno que la menor puntuación de la empresa recurrente se encuentra en el análisis que presentó de la movilidad de los vehículos en el entorno de la obra, su impacto urbano y las medidas que llevaría a cabo para la reducción del mismo. «De todas las empresas licitadas, fueron la única que presentó una proporción de uso del aparcamiento del Hospicio del 70% como zona de acopio y casetas de obra, disminuyendo en 120 plazas de aparcamiento la zona actual y generando durante la ejecución graves problemas de movilidad en el entorno de la plaza», explica Talavera.

Reacciones

La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar. Su portavoz, Ángel Valadés, ha trasladado que «ahora intentarán justiciar el tema diciendo que ellos han actuado correctamente», a lo que añade que a su juicio la mesa de contratación puede tener su parte de culpa por aprobar el informe técnico, pero el «el problema reside en el pliego de condiciones», y asevera que la mesa «no es quien realiza ni aprueba el pliego de condiciones, sino que son ‘los elegidos’ quienes lo hacen con la información facilitada por las empresas y con el visto bueno de los servicios jurídicos y contratación, así como el concejal.