Fernando Sembrador (Villanueva de la Serena, 1978) es una de esas personas que desprenden energía y entusiasmo a cada paso que recorre. Para él, sus emoticonos extremeños son su manera de transmitir lo que siente por su tierra, Extremadura. Pero a través de ellos también expresa sus reivindicaciones, todas ligadas con la tierra, con el castúo y con una manera distinta de transmitir su mensaje. Se define como un artista imaginativo, soñador y al que le gusta ir desnudo por la vida. Con sus dibujos vuela a través de su gran poder: la imaginación. Esa misma que le invitó hace un par de años a plasmar a través de sus dibujos lo que siente. A llegar donde las palabras no llegan.

¿Qué son los emoticonos extremeños?

Los emoticonos extremeños son ya una revolución social y cultural que han traspasado fronteras y que se han convertido en el gran icono de nuestra comunidad autónoma. Son cronistas de todo lo que ocurre en nuestra región.

¿Cómo se le ocurrió la idea de plasmar en ilustraciones temas relacionados con Extremadura y otras temáticas?

El inicio de la pandemia nos obligó a alejarnos físicamente unos con otros. Fue ahí, en uno de esos momentos de combate interior con uno mismo, cuando decidí elaborar mi primer dibujo relacionado con Extremadura. El amor y la ilusión por la supervivencia me hizo crear un dibujo ilustrado del mapa de nuestra comunidad autónoma con el lema ‘Acho, te echo de menos’. Desde entonces he volcado mis ilustraciones a diario en mis redes sociales como un rayo de luz para aliviar tanta tristeza. En tiempos de pandemia he convertido mis ilustraciones en toda una inyección de optimismo, son como una vacuna de imaginación que sana las heridas que nos ha dejado la pandemia desde que comenzó esta larga crisis sanitaria. Prácticamente en todas ellas aparece un corazón y una sonrisa, porque mis mensajes son puro corazón, laten con fuerza y levantan el ánimo.

En todo este tiempo ha creado miles de ilustraciones de este tipo, ¿no es así?

Creo que desde que comenzó esta crisis sanitaria he hecho unas 4.000 ilustraciones. Lo que buscaba con las primeras era trasladar ese mensaje de optimismo y fuerza necesaria en esos momentos tan complicados y desconocidos para todos nosotros.

¿Por qué el mapa de Extremadura?

Tiempo atrás hice un viaje a Bohonal de Ibor, donde visité un enclave mágico a orillas del embalse de Valdecañas. Ahí se me encendió la chispa de la imaginación, que me inspiró a crear el ‘emoticonu estremeñu’. Al final, este proyecto que nació a partir de una ilustración busca también representar las palabras del castúo y poner en valor esta lengua con emoticonos para Whatsapp o redes sociales. Es una forma de compartir nuestro rico, único y excepcional vocabulario.

¿Cómo son los procesos de creación que sigue para plasmar los dibujos?

Casi siempre me guío por impulsos. Mis dibujos nacen primero en el corazón y de ahí pasan a las manos. La imaginación y su chispa en forma de idea, emoción o instinto me vienen dadas como un mensaje o señal que capto en una especie de flash creativo. Son fruto de la inspiración. Con ellos intento narrar lo que pasa día a día, los acontecimientos más importantes y los instantes más especiales. Al final lo que intento es dar vida a algo. Un ejemplo es la sirena, símbolo de Villanueva de la Serena. Este personaje mitológico lo usé al comienzo de la pandemia como símbolo de esperanza y acompañamiento por aquél entonces. Los días internacionales sobre distintas temáticas son también motivos para plasmar en dibujos con el objetivo de hacer más visibles las causas más importantes. La temática social, la libertad, juventud, música, naturaleza, etc. Lo que busco es hacer visible lo invisible.

Al final sus ilustraciones no dejan de ser una forma de trasladar un mensaje de una manera más llamativa y divulgativa, ¿no cree?

Intento sacar la parte positiva y creativa de la vida, pero no siempre puedo pintar a todo color. Hay veces que el blanco y negro es inevitable porque la vida también es dolor e incertidumbre. En estos casos es cuando pienso que siempre he soñado con crear un nuevo color. Las ilustraciones se han convertido en abanderadas de muchas causas. Son material didáctico en colegios e institutos. Por ejemplo, he hecho ilustraciones inclusivas a través del lenguaje de signos o el braille, he hecho entrega de una mascarilla gigante desplegada como lienzo a través de la que expresé el agradecimiento al personal sanitario por su trabajo durante la pandemia por su compromiso, entrega, esfuerzo y valentía en la lucha contra el virus que tanto daño nos ha hecho a todos.

En junio de 2021 creó la jota del acho y del acha escrita en estremeñu y como reivindicación del movimiento LGTBI

Es la primera jota LGTBI de la historia del folklore extremeño. Es una jota por la diversidad que reinventa los sonidos del canto popular para representar el orgullo de ser extremeño. La letra habla de libertad, diversidad y tolerancia. Es un mensaje contra la homofobia.

Ahora ha plasmado todos sus proyectos ilustrativos en una camiseta a través de su sello ‘Axo Extremadura’, ¿en qué consiste?

Cuando saqué el primer emoticono extremeño hubo un paisano que me dijo que quería una camiseta con ellos. Esas palabras las tuve en cuenta y hace un tiempo me lancé junto a José María Cañamero a hacer realidad la petición de este y otros paisanos creando una marca 100% extremeña como es ‘Axo Extremadura’, que nace de la idea de aunar la tradición y las raíces con el diseño, la vanguardia y la innovación. Es una marca que sirve como seña de identidad y que representa a todos los extremeños. Tiene su propia leyenda, su propio lugar en la historia. Pero también es un proyecto en pareja que nace del orgullo de ser como realmente somos y de ser extremeños. Somos mucho más que dos, porque en nuestro proyecto vital está la inspiración de todos nuestros paisanos. Ambos tenemos nuestros trabajos, José en retail y yo en la comunicación, pero nosotros nos encargamos desde casa de diseñar las camisetas, gestionar los pedidos y hacer los envíos con todo el amor y cariño del mundo.

¿Con qué se queda de toda esta experiencia que están viviendo?

Está siendo una experiencia maravillosa y de la que estamos aprendiendo mucho. Quién nos iba a decir que a través de unos simples emoticonos íbamos a poder emprender un negocio en nuestra tierra. Yo siempre he querido vivir aquí, en Extremadura, hacer región y que esto pueda servir de ejemplo para los más jóvenes puedan aprovechar la gran oportunidad que nos brinda nuestra tierra. Ahora hay que seguir trabajando, creando, ideando y sembrando ilusión. Como siempre digo: agilando pa´lantri.