Los arroceros piden que el 37,4% del agua se destine a este cultivo

Las organizaciones agrarias Aseprex y La Unión Extremadura, junto a una quincena de cooperativas de la comarca de Vegas Altas, trasladaron ayer ante la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana sus peticiones acerca de los recursos hídricos disponibles para la próxima campaña de riego en relación a este cultivo. A través de un comunicado, los productores han expuesto su punto de vista sobre la disponibilidad de unos 63 hectómetros cúbicos de agua extra para la campaña de riego respecto a los 112 hectómetros establecidos previamente y que se han visto incrementados gracias a las últimas lluvias.

En este sentido, reclaman que el 37,4% del agua de la Comunidad de Orellana vaya destinada al arroz, mientras que apuntan que debe descartarse como criterio de asignación la clase de cultivos por «discriminatorio y gravoso» para este sector. Asimismo, agregan que en caso de no contar con una asignación de agua para el arroz no querrán nada para otros cultivos en este tipo de parcelas, ya que, señalan, «somos conocedores de que en ellas es inviable el riego de cualquier otro cultivo» al ser parcelas de producción integrada. También exigen ayudas directas al arroz en caso de no poder producir arroz este año.

Aclaraciones

Los arroceros extremeños también manifiestan que dada la situación que atraviesa el sector agrario actualmente, en medio de una acuciante sequía, aconsejan que el uso del agua se traslade a las tierras que tienen disponibilidad de generar grano, es decir, barbechos de maíz, tomate u otro tipo de cultivos, ya que entienden que con menos gasto podrían producir mucho más.

Uno de esos productores es Jesús Manuel Calderón, natural de Villanueva de la Serena. Su principal cultivo es el arroz, por lo que recuerda que se trata de un cultivo del que viven muchas familias y cooperativas. «Creemos que se ha discriminado al cultivo y se nos ha quedado fuera», considera este productor arrocero de la comarca de Vegas Altas. Por ello, sostiene que la intención del sector es que se cuente con ellos «como otro cultivo más, al igual que el tomate o la fruta», y que «no haya sequía para unos agricultores sí y para otros no».

Decisión

Todavía habrá que esperar para conocer si el arroz y el maíz contarán con una asignación de agua. Por el momento serán las comunidades de regantes las encargadas de decidir próximamente el reparto final de 175 hectómetros cúbicos.