La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural y Población, Begoña García, afirmó ayer que las ayudas directas para los cultivos que no se podrán sembrar en esta campaña se concederán al arroz, pero no al maíz, ya que su plantación será sustituida por la del girasol. En este sentido, la titular de Agricultura recordó que las ayudas directas, ya sean de fondos europeos o propios, estarán dirigidas al sector arrocero, que no se podrá cultivar en la zona regable del Canal de Orellana debido a la difícil situación hídrica que atraviesa la región. Se trata de más de 12.000 hectáreas, según precisó Begoña García en base a los datos de la solicitud única de la Política Agrícola Común de 2021.

Campaña de riego El anuncio se produjo coincidiendo con el comienzo de la campaña de riego en la zona regable del Canal de Orellana, donde tradicionalmente se cultiva el mayor porcentaje de hectáreas de arroz y maíz de la región extremeña. Cabe recordar que con la dotación de 175 hectáreas, lo que supone un 37% de lo que correspondería en un año normal. La dotación irá destinada a cultivos permanentes como frutales y olivos, hortícolas y 3.500 hectáreas de tomate para industria, según acordaron las comunidades de regantes la pasada semana.