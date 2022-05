El festival de Extremagia regresa con su edición más internacional

La decimotercera edición del festival de Extremagia se celebrará del 6 al 11 de junio y contará con la participación de ilusionistas de hasta siete países distintos, según avanzaron ayer en rueda de prensa la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García; el alcalde de Don Bentio, José Luis Quintana; el director del festival, Víctor Cerro; y el promotor, Juan Carlos Parejo.

No obstante, una de las novedades más importantes con las que contará esta edición será que el festival no solo se celebrará en la localidad de Don Benito, sino que se llevarán a cabo actividades en otros municipios como Villanueva de la Serena o las entidades locales menores de Ruecas, Hernán Cortés o Vivares, entre otras. El motivo de llevar este festival a otros lugares es el de «devolver la ilusión y la magia no solo a las calles de Don Benito, sino también a otros municipios», dijo Quintana durante la rueda de prensa de presentación. Todo ello con objetivo de «dar visibilidad» a una semana mágica para la ciudad. En la misma línea, la secretaria general, Miriam García, mostró su alegría por «disfrutar en familia de los mejores eventos culturales de magia». Algunos de los participantes serán Dam Marques, Faquir Testa, LeBart o Flip Matías.

Múltiples actividades

Según avanzaron los promotores del certamen, desde la semana previa al festival se desarrollarán diversas actividades, como por ejemplo una caravana de magia ambulante que recorrerá diversos puntos de la región aún por determinar. Además, como en ediciones anteriores, los centros escolares y sociales acogerán la celebración de distintos espectáculos de magia. Asimismo, se celebrará el primer escape room en una caravana en la que el misterio y la magia harán de ella una «experiencia única», según apuntó Cerro.

El festival finalizará el 11 de junio con una gran gala final que tendrá lugar en la Institución Ferial de Extremadura Feval y en la que este año no se conocerá el presentador hasta el mismo momento de su celebración.

Curiosa presentación

Todos estos detalles los dieron a conocer en una presentación que contó con un espectáculo de magia a cargo de Víctor Cerro y en el que también intervinieron José Luis Quintana y Miriam García. En él, la secretaria general de Cultura se introdujo dentro de una caja completamente cerrada y dividida posteriormente en dos por parte de Quintana, quien quedó perplejo. Todo ello como antesala de lo que será este esperado festival.