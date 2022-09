La Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Villanueva de la Serena ha acordado proponer de forma unánime al actual alcalde y secretario general de la agrupación, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la alcaldía de Villanueva de la Serena y cabeza de lista en las elecciones municipales del año 2023.

Una propuesta que el también presidente de la Diputación de Badajoz ha aceptado con "con enorme responsabilidad" y que afronta con "fuerza e ilusión renovadas", ha dicho, por el "trascendental" momento en el que llegan estos comicios, y con el objetivo principal de "trabajar sin descanso para culminar la fusión" con Don Benito.

"Nos queda mucho trabajo aún por realizar y obstáculos que superar, pero el reto es tan beneficiado para el futuro que merece todo nuestro esfuerzo", ha señalado Gallardo.

De esta manera, Miguel Ángel Gallardo asume un "fuerte compromiso", no sólo con Villanueva de la Serena y sus vecinos, si no también con Vegas Altas, la ciudad que nacerá resultante de la fusión: "me presento desde el agradecimiento a los villanovenses por el apoyo inmenso a la fusión y desde la fuerte convicción que ahora más que nunca quienes fuimos arquitectos tenemos el deber de culminar el proyecto que iniciamos en la presente legislatura y culminará en 2027", ha añadido.

Además del proyecto de fusión hay otros retos para el futuro más inmediato, como el proyecto de transformación urbana del entorno Cruz del Río, el mercado de abastos, y profundizar en la mejora de todos los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía.

Miguel Ángel Gallardo vuelve a ser candidato del PSOE en la localidad por sexta vez consecutiva después de haber ganado por mayoría absoluta cinco elecciones municipales desde que se presentara por primera vez en el año 2003. Además es secretario general de la agrupación local socialista de Villanueva de la Serena desde el año 2004.