Villanueva de la Serena, la Vigo de Extremadura

La Navidad en Villanueva de la Serena no es una fecha más. Durante esta época del año miles de personas aprovechan para visitar la localidad y hacerlo viendo el espectacular alumbrado que año a año deleita a quienes pasean por sus calles. Un ejemplo son María Pérez y Carlos Paredes. Ambos son un matrimonio de 42 y 44 años, respectivamente. Residen en Badajoz y este año han decidido visitar el zoo de la luz junto a sus hijos Raúl e Iker, de ocho y cinco años de edad.

Los cuatro aprovechan para fotografiarse con un ‘selfie’ para el recuerdo junto a varios delfines que hay en el denominado ‘Navizoo’ que hay instalado en el parque de El Rodeo, lugar por el que ya han pasado más de 30.000 personas procedentes de distintos puntos de la región e incluso fuera de ella desde que se inaugurara hace varias semanas la segunda edición de lo que ya es todo un reclamo turístico durante estas fechas.

En este particular y colorido zoo navideño pueden verse osos, jirafas, leones, cocodrilos, serpientes, cebras y un largo etcétera de animales que a través de la luz y los colores conforman un bonito paisaje navideño en un enclave estratégico en la localidad. «Vine el año pasado con mis primos pequeños y me lo pasé genial», cuenta Olga Suárez, una joven de 15 años natural de Don Benito que aprovecha para repetir la experiencia junto a su familia. «Este año lo han ampliado y me parece incluso más bonito», dice su madre, María José.

Turismo navideño

Y es que este año el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha instalado un centenar de figuras realizadas por el propio consistorio y con la que buscan diversificar las actividades navideñas a lo largo de distintos puntos en la localidad y con el objetivo de distribuir el flujo de personas que visitan la localidad hacia un mayor número de establecimientos. Este particular zoo navideño se puede visitar todos los días en horario de seis de la tarde a diez de la noche.

Todo ello con la intención de hacer de Villanueva de la Serena una localidad referente en el turismo navideño para atraer a más personas a la localidad, lo que desde el punto de vista del cosistorio ayudaría a los establecimientos comerciales y hosteleros villanovenses durante una época clave del año.