Quintana avanza que habrá 1,4 millones de euros dirigidos a ayudar al comercio

El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, avanzó ayer miércoles que el ayuntamiento recibirá una ayuda de 1,4 millones de euros de parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo «por tener el mejor comercio interior de España», según trasladó el primer edil calabazón en un encuentro informativo con los medios de comunicación.

Se trata de unas ayudas convocadas el pasado mes de octubre, de las cuales 3,1 millones se han concedido a varias localidades extremeñas y de las que casi la mitad de dicho importe irán a parar a Don Benito. Sobre dichas ayudas, dijo que el objetivo del consistorio es el objetivo es «hacer más atractivas las entradas a Don Benito. Queremos que inviten a los visitantes a ir al comercio que tenemos».

El alcalde dombenitense hizo balance del 2022, sobre el que manifestó que «ha sido un año difícil» e hizo hincapié en la importancia de las lluvias de las últimas semanas para el sector agrario de la zona. «Tenía mucha preocupación porque el mayor peligro para nuestra economía era que no pudiéramos regar, pero un mes después de casi rogar que lloviera estamos en una situación distinta», manifestó.

Quintana también analizó el estado de los proyectos llevados a cabo este año, entre los que informó acerca del estado de las obras que están en marcha, como por ejemplo las desarrolladas en la plaza de España, la plaza San Marcos, la de Berlín o la calle Fernán Pérez entre otras. Sobre todas ellas, dijo, «siguen su curso, aunque entiendo que también están generando algunas molestias». El primer edil también avanzó que próximamente arrancarán las obras de la avenida de Córdoba, donde está previsto acometer una mejora del suelo, de la senda peatonal y la creación de un carril bici que conectará la rotonda de Los Empresarios con la de La Haba.

Del mismo modo, detalló que el consistorio ya cuenta con el permiso para proceder la obra del mercado de abastos, con la que se pretende hacer un mercado «moderno, adaptado a los nuevos tiempos y que sea un reclamo para las empresas del sector de la hostelería y el comercio», según Quintana. Sobre el nuevo polígono industrial, el alcalde informó que «ya se ha finalizado con su tramitación» y que el proyecto se está «rematando». Avanzó también que la intención es contratar la obra a principios del próximo año 2023.

La fusión

En relación a la unión con Villanueva de la Serena, volvió a recordar que la previsión es que el convenio de fusión esté listo a principios de año y que de esta forma se pueda dar el «pistoletazo de salida a la nueva ciudad». Aún así valoró positivamente el hecho de que los fondos Next Generation ya contemplen a ambas ciudades, Don Benito y Villanueva, como una sola de más de 50.000 habitantes, y puso en valor el hecho de que ya puedan ver la luz proyectos como el nuevo servicio de transporte urbano conjunto entre ambos núcleos o la construcción de un carril bici y senda peatonal para unir ambas localidades. «Estoy sumamente ilusionado con el proyecto de fusión», agregó al respecto de este proceso iniciado a finales del pasado 2021 y refrendado por los vecinos de ambas localidades el pasado mes de febrero en la consulta popular celebrada en ambas ciudades.

Candidatura a las elecciones

Sobre su candidatura a las elecciones municipales de la próxima primavera, José Luis Quintana trasladó su agradecimiento a su partido «por el apoyo, ya que sin eso no merecería la pena». Del mismo modo, ha confesado que «no me presento con el beneplácito de mi familia, que lo respeta, pero tengo que acabar el proyecto de fusión para que luego lo continúen otros. Me hace ilusión».

En relación a la legislatura que está próxima a finalizar, Quintana reconoció que ha estado marcada por la pandemia y por la subida de costes, pero ha hecho un balance positivo en líneas generales. «Han bajado los parados, hemos subido el censo y el consistorio tiene dinero para hacer todas las obras que se están haciendo de manera conjunta. Todo eso es una satisfacción». Del mismo modo, continuó diciendo que la fusión «es aire fresco y algo necesario para este país», dijo al respecto del proyecto de unión.