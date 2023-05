Del campo a la política

Bien temprano suena el despertador. Mercedes, como desde hace años, se levanta cuando todavía no asoman los rayos de sol y comienza a trabajar. Es tiempo de parideras y debe visitar la explotación en la que se encuentra su rebaño de unas 700 ovejas. Luego, deberá sacar tiempo para hacer algunos tratamientos en su finca de ciruelos.

Juan Pedro Almodóvar también aprovecha desde primera hora para adelantar en sus tareas agrícolas. En su caso se apresura en hacer la siembra directa del arroz después de un año, el 2022, catastrófico para su sector. Por eso este 2023 lo afronta con más energía, aunque lamenta también la escasez de agua con la que se afrontan los meses veraniegos. «No salimos de una y nos metemos en otra», apostilla.

Ambos, tanto Mercedes como Juan Pedro, son vecinos de Orellana la Vieja, municipio pacense del que emana quizás el corazón de las Vegas Altas, es decir, el agua. Desde la presa del Orellana se riegan 56.000 hectáreas con un recurso que aprovechan más de 6.000 agricultores y decenas de industrias y empresas.

Sin embargo, ambos ven delicada la situación del campo en Extremadura a tenor de la situación de elevados costes de los insumos, los escasos precios que reciben por sus productos o la cada vez más escasa capacidad que ostentan pequeños agricultores como ellos.

Están preocupados

Y es que Mercedes se muestra preocupada por la situación del campo. «Me preocupa mucho la falta de agua porque creo que va a arruinar a mucha gente. El cereal también está mal. En mi caso estoy teniendo comida en el campo para mis animales, pero hay compañeros que llevan meses echando de comer. La situación es mala y este es el peor año que yo he visto», dice Mercedes, de 47 años y con dos hijos. Juan Pedro, por su parte, cree que cada decisión que se toma en Bruselas «arruina a muchas familias», por lo que cree que es importante trabajar por la «soberanía alimentaria» española y europea. «La situación crece a nivel mundial y este problema de escasez de agua ha venido para quedarse. Cuando tengamos que comer piedras nos acordaremos de que los agricultores y ganaderos», reflexiona. A eso, además, apostilla: «Nos pasará como en la pandemia, tendremos que traerlo de fuera».

El paso que han dado

Por todos estos problemas que rodean al campo han decidido dar un paso importante en sus vidas. Ambos han dado el paso a la política y concurren a las próximas elecciones municipales y autonómicas con el partido regionalista Juntos por Extremadura. Juan Pedro Almodóvar lo hace como cabeza de lista en Orellana y como número 12 a la Asamblea de Extremadura, mientras que Mercedes va de número cuatro en las locales de Orellana. «He estado en muchas manifestaciones reivindicando cosas para el campo y la gente está ya muy desgastada. Donde se toman las decisiones es en las mesas de negociación, en la Asamblea y el Congreso. Es ahí donde se hacen las normas para mejorar la situación del campo», argumenta Almodóvar sobre su decisión de involucrarse en la política local y regional.

El futuro de su explotación

Y es que tanto Juan Pedro como Mercedes ya piensan en el relevo generacional de sus explotaciones. En el caso de Mercedes, su hijo de 20 años acaba de terminar el curso para incorporarse a la empresa agraria, mientras que su hija es técnico de laboratorio. «Ser agricultora me viene en el DNI porque mis padres eran agricultores. La ganadería no la había visto nunca, pero empezamos con unas pocas ovejas y hoy día me encanta», agrega. Ella, quizás, ve más factible la continuidad de su explotación en unos años. No lo ve así Juan Pedro Almodóvar. Sus tres hijos han decidido tomar caminos distintos a todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería. «Mis hijos ya tienen edad para decidir qué quieren hacer y ninguno quiere el campo», cuenta.

Por eso ambos destacan la importancia de defender el sector agrario extremeño, ya que de él, dicen, «dependen la gran mayoría de los sectores que aquí operan». Una defensa que ahora estos dos vecinos de Orellana la Vieja buscan hacer desde las instituciones si a partir del 28 de mayo sacan los apoyos. «Los agricultores y ganaderos no se hacen de un día para otro», sentencia Almodóvar.