El PP tiene la llave del gobierno de Don Benito y la fusión queda ahora en el aire

Nunca llueve a gusto de todos y para salir triunfante de unos comicios electorales no basta con ser solo la lista más votada. Y es que por obvio que parezca es necesario sumar la mayoría necesaria para conformar un gobierno. En Villanueva y Don Benito el horizonte que se vislumbra ahora tras las elecciones es bien distinto. Por un lado, en la localidad serona, Miguel Ángel Gallardo es de los pocos líderes socialistas extremeños que mantienen su poderío ante el hundimiento generalizado de la formación a nivel regional y nacional. Por el otro, José Luis Quintana no ha logrado mantener la mayoría absoluta lograda en 2019 a costa del proceso de fusión, que le ha acabado costando caro, quien sabe si la alcaldía.

Desde luego, lo que sí está claro es que en Don Benito será necesario llegar a acuerdos para gobernar y pocos escenarios se descartan. El PSOE tiene nueve concejales, Siempre Don Benito ha irrumpido con siete y el PP se queda con cinco, por lo que los populares pueden ser decisivos en la conformación de un gobierno en la localidad. Pedro Miguel Noblejas, candidato de los populares, es consciente de que puede tener la sartén por el mango, por lo que aboga una y otra vez por el diálogo y reitera que están a favor de la unión, aunque no con cómo se está llevando a cabo. Incluso la presidenta regional del PP, María Guardiola, reiteró ayer en una entrevista en Canal Extremadura que su partido está a favor del proceso, pero entiende que el proceso «debería haberse llevado a cabo con mayor transparencia”.

En este sentido, desde el PP trasladan que no tienen prisa y se prevé que la negociación entre las diferentes fuerzas políticas para hacerse con la alcaldía sea larga. En el caso de Quintana, en el PSOE aún tratan de asimilar unos resultados que no imaginaban que fueran a ser tan desoladores como han sido al perder más de 3.000 votos respecto a 2019.

Inestabilidad

Sin embargo, al hilo de estos resultados, el candidato socialista, José Luis Quintana, señaló ayer que los resultados «introducen una inestabilidad en la gobernabilidad de la ciudad». En cuanto al proceso de fusión, Quintana manifiesta que «lo que decida la mayoría será lo que se lleve a cabo». El hasta ahora primer edil cree que siempre ha defendido el proceso de unión con Villanueva, «pero ahora será la mayoría del ayuntamiento quienes decidan si se sigue con el proceso o no».

Por otro lado, la candidata de Siempre Don Benito, María Fernanda Sánchez, se ha desmarcado de las declaraciones de Quintana en las que tacha de «ingobernable» la nueva composición de la corporación municipal. Sánchez, al respecto, ha dicho que «esa es una manifestación derrotista» y que «nada es ingobernable cuando hay partidos que pueden negociar». Sobre un posible pacto con el PP, que logra mantener cinco concejales, ha dicho que «ellos se tendrán que sentar con nosotros, ya que estamos abiertos a todos». No obstante, sobre el proceso de fusión, ha recordado que están en contra y que el PP «debe saber que no puede dejar llevarse por sus mandamases y que tiene que escuchar al pueblo». Un pacto con el PSOE, por contra, parece altamente improbable a tenor de la postura de ambos acerca del proceso de fusión. «Es una línea roja que no vamos a cruzar», dice Pilar Aparicio, presidenta de la formación política.

Gallardo, el vencedor

Miguel Ángel Gallardo quizás sea uno de los grandes vencedores de estas elecciones municipales. La mayoría absoluta lograda en Villanueva, la sexta consecutiva, refuerza su figura dentro de la ejecutiva del PSOE regional tras el adiós de Fernández Vara y su continuidad al frente de la Diputación de Badajoz se da por sentada. Sin embargo, le queda la espina clavada de que el proceso de fusión ahora está en el aire después de haber sido uno de sus grandes valedores. «Si no sigue adelante habremos perdido una enorme oportunidad de haber logrado un nuevo tiempo para las próximas generaciones», esgrime al respecto, aunque reconoce sentirse «orgulloso» de haber intentado «con la mayor de las fortalezas que este proceso era infinitamente bueno».

Por eso ahora se pregunta hacia dónde se volcará el Partido Popular de Don Benito, si lo hará a favor del proceso o si lo hará en contra del mismo. Eso sí, puntualiza que «no vamos a perder fuerzas si los partidos políticos de Don Benito no quieren la fusión», dice resignado. Como resignado se muestra el candidato popular de Villanueva, Manolo Lozano, quien achaca los resultados electorales a la mala gestión del PSOE dombenitense. «José Luis Quintana y su gobierno no han sabido llevar bien el proceso», señala. Aún así, Lozano se muestra «satisfecho» por haber logrado dos ediles más que en las elecciones de 2019 y reconoce que le ha sorprendido la irrupción de Vox en el consistorio serón con un concejal. «Es lo que han querido los ciudadanos», dice. Sobre la desaparición de Unidas Podemos de la corporación, que se queda sin representación, Lozano considera que ha estado «ausente sin hacer nada».