"Me marcho con la conciencia tranquila y las manos limpias"

José Luis Quintana (Don Benito, 1960) aprovecha estos días de calor estival para alejarse del foco mediático, ese en el que ha estado envuelto durante casi tres décadas vinculado a la política, primero como consejero en la Junta de Extremadura con Rodríguez Ibarra, primero, y con Fernández Vara después. Ahora, tras ganar las elecciones en Don Benito pero no lograr formar mayoría para gobernar la localidad, ha decidido dar un paso al lado de la política municipal en parte obligado por los acuerdos de gobierno y por un proceso de fusión con Villanueva que ha acabado costándole la alcaldía, la misma que ha regentado durante los últimos ocho años. Ahora, descansando unos días en la playa, atiende a este periódico para repasar sus últimos días al frente de los socialistas calabazones tras su renuncia al acta de concejal en el último pleno.

¿Cómo ha vivido estos últimos meses antes de tomar la decisión de apartarse?

Las cosas malas se olvidan. Esta última fase de mi carrera política ha sido muy fea, pero no le guardo rencor a nadie ni tengo ningún problema con nadie, así que prefiero quedarme con lo bueno. Me voy con la satisfacción de la gran cantidad de muestras de cariño que me han mostrado la inmensa mayoría de ciudadanos de Don Benito.

¿Cómo se ha tomado su familia su decisión?

He tenido una profesión poco deseada por mi familia porque te conviertes en un objetivo público y por lo tanto la familia sufre por mi culpa. Para ellos es una liberación que lo haya dejado porque han sufrido mucho. En los últimos tiempos he visto cosas que nunca había visto antes con ataques personales infundados a mi y a mi familia, algo bastante feo que han tenido que soportar.

¿Se ha sentido atacado?

Sin ninguna duda se ha tratado de demonizar mi figura. Todas las iras han ido contra mi porque he visto insultos de gente ante la que siempre me he portado bien y esto es algo que no he logrado entender. No entiendo algunas cosas de las que han pasado, aunque por suerte no sé guardar rencor de ningún tipo y por mi parte no hay problema hacia nadie.

Usted había apostado fuertemente por el proyecto de unión con Villanueva, pero ahora está paralizado. ¿Cree que saldrá adelante?

Si no se lleva a cabo será culpa del Partido Popular exclusivamente. Siempre Don Benito dijo en todo momento que no quería la fusión. Lo entiendo, aunque no lo comparto porque son opiniones del nacional-localismo de una mira muy corta, de quedarme como estoy. Esas son las posiciones que representa Vox. La mayoría de los integrantes de Siempre Don Benito son de Vox. Pero tampoco entiendo a María Guardiola diciendo un día que apuesta por la fusión y al día siguiente su partido en Don Benito vota a favor de la no fusión sumándose al gobierno de Siempre Don Benito. No la puedo entender. En la negociación por los pactos de un gobierno municipal que tuvimos con ellos nos engañaron de manera intencionada. No sólo a mí, sino también a los propios negociadores del PP, que cuando estuvieron negociando con nosotros mostraron una posición que al final cambió. Ellos se sintieron engañados, pero nosotros mucho más.

¿Cree que se llevará a cabo un nuevo referéndum por la unión en Don Benito dentro de tres años como pactaron PP y Siempre Don Benito?

No creo que se vaya a hacer. Su único objetivo era demonizarme a mi por una parte y sacar a los socialistas del Ayuntamiento por otra. La fusión está claro que el PP no la quiere. La postura de este partido difiere mucho de lo que piensan sus compañeros del PP en Villanueva de la Serena, así que los culpables de si la fusión no sale adelante será sólo del PP de Don Benito y de María Guardiola.

En su día dijo que este proyecto era imparable. ¿Lo sigue pensando?

Yo lo sigo viendo necesario. Perder una cantidad de logros que se habían conseguido gracias al proyecto es una pena. Nadie va a pensar que se puedan construir unos nuevos juzgados si no estamos unidos, o que se construya una nueva ciudad deportiva, una universidad o una plataforma logística. Todo eso se ha perdido y vamos para atrás. Eso sí, creo que la mayoría silenciosa de Don Benito sí quiere la fusión, pero el PP ha traicionado este proyecto.

Ahora se abre una nueva etapa en su partido a nivel local. ¿Será Manuel Gómez su sustituto?

En el PSOE tenemos el mejor equipo, el más capaz. Manolo es mi número dos en el partido y también lo es en mi lista de concejales en el Ayuntamiento de Don Benito, con eso está todo dicho.

¿Con qué se queda de su etapa como alcalde de su ciudad?

Siempre quise ser alcalde de Don Benito. Mi carrera política está hecha al contrario de lo que suelen hacer la mayoría de políticos, que suelen empezar desde lo local para ascender a lo provincial o regional. En mi primer día me propuse buscar la relación de Don Benito con cualquier cosa que pasaba y eso me ha hecho conocer a gente muy importante. Siempre he tratado de poner en el mapa a Don Benito. Fui un alcalde para todos y a nadie le pregunté nunca qué habían votado. Siempre entendí por igual a todo el mundo y traté de ser lo más demócrata y ecuánime posible. Busqué ser un alcalde cercano y si cometí algún error pido las disculpas oportunas, pero siempre primé el interés general por encima del particular.

¿Se va satisfecho con su carrera política?

De mi carrera política me quedo con todo un poco porque por donde quiera que he pasado he tenido cosas positivas. He cometido también algunos errores, es algo lógico en el ser humano. Aún así, de todas las etapas he tratado de buscar el lado positivo y hay cosas de todo este tiempo de las que me siento muy contento. Me voy con la conciencia tranquila y las manos limpias.

¿Y ahora qué?

Ahora solo quiero pensar en esta parte del verano y quiero aprovechar este tiempo para descansar. Necesito y quiero tomarme un periodo de reflexión y después del verano tomaré las decisiones oportunas, pero ahora es momento de disfrutar con mi familia.